Angriffe an Silvester

Verbot von Feuerwerk an Silvester in der Nähe des Marienplatzes in München. (imago/Overstreet)

Einen Anlass für ein grundsätzliches Verbot für Pyrotechnik sehe man aber nicht, sagte Regierungssprecherin Hoffmann in Berlin. Allerdings hätten Länder und Kommunen die Möglichkeit, Verbotszonen für Böller einzurichten. Bundesinnenministerin Faeser forderte, die bestehenden Strafvorschriften gegen Chaoten und Gewalttäter mit aller Konsequenz anzuwenden und durchzusetzen. So könnten auch empfindliche Freiheitsstrafen verhängt werden. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Throm, forderte eine bessere Sicherheitsausstattung für Polizisten. Mit Kameras etwa an Uniformen und Einsatzfahrzeugen könnten Täter schneller ermittelt und bestraft werden.

Vor allem in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten waren Polizei- und Rettungskräfte in der Silvesternacht unter anderem mit Böllern und Raketen angegriffen worden.

