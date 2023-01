Angriffe an Silvester

Verbot von Feuerwerk an Silvester in der Nähe des Marienplatzes in München. (imago/Overstreet)

Man könne bestimmte Regelungen nicht alleine in Berlin treffen, so die SPD-Politikerin. Das Thema müsse jetzt auf die Tagesordnung beim nächsten Treffen der Innenminister. Vor allem in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten waren Polizei- und Rettungskräfte mit Böllern und Raketen attackiert worden. Nach jüngsten Angaben der Polizei wurden dabei 41 ihrer Einsatzkräfte verletzt.

Die Bundesregierung verurteilte die Angriffe. Einen Anlass für ein grundsätzliches Verbot für Pyrotechnik sehe man aber nicht, sagte Regierungssprecherin Hoffmann in Berlin. Bundesinnenministerin Faeser forderte eine strenge Bestrafung der Täter.

