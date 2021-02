Die Landesregierung in Thüringen hat ein Konzept für einen bundesweit einheitlichen Ausstieg aus dem Corona-Lockdown vorgelegt. Das Papier, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, umfasst einen Vier-Stufen-Plan. Derweil hält die Debatte über Schulöffnungen an.

In dem Vier-Stufen-Plan der rot-rot-grünen Landesregierung in Erfurt sollen neben der Sieben-Tage-Inzidenz bei der Öffnung von Schulen und Kitas sowie Geschäften und Gaststätten auch Kriterien wie die erreichte Impfquote oder die Auslastung von Intensivbetten eine Rolle spielen. Zudem wird eine flächendeckende Corona-Teststrategie angeregt. Ministerpräsident Ramelow plädiert dafür, Abgabebeschränkungen für Antigentests insgesamt deutlich zu lockern. Thüringen weist aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 135,2 pro 100.000 Einwohnern aus - nach wie vor die höchste aller 16 Bundesländer.



Am Mittwoch wollen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Karliczek (CDU) skeptisch über Schulöffnungen

Derweil hält die Debatte über Schulöffnungen an. Bundesbildungsministerin Karliczek hält eine Öffnung derzeit nur in Ausnahmefällen für sinnvoll, etwa in Regionen mit geringen Corona-Infektionszahlen. Eine flächendeckende Rückkehr zu einem mehr oder weniger kompletten Präsenzunterricht in allen Schulen sei momentan wegen der Infektionslage noch verfrüht, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Lin-Klitzing, forderte einen Stufenplan zur Öffnung des Schulbetriebs, der sich am Pandemiegeschehen orientiere. Man könne die Schulen nicht auf Knopfdruck öffnen. Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tepe. Sie plädierte zudem für Wechselunterricht.



Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst, hatte sich im Deutschlandfunk für Lockerungen ausgesprochen und dies damit begründet, dass ein harter Lockdown mit manchen Lernangeboten nicht vereinbar sei.

Städtetag für rasche Impfungen

Der Deutsche Städtetag plädierte für eine frühere Impfung von Lehrern und Erziehern. Damit werde das Infektionsrisiko sinken, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.