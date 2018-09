In der SPD gibt es Forderungen nach einer Beendigung der Koalition mit den Unionsparteien, sollte Verfassungsschutzpräsident Maaßen im Amt bleiben.

Der Juso-Vorsitzende Kühnert sagte dem Magazin "Der Spiegel", seine Partei sollte eine rote Linie ziehen. Die SPD könne nicht einfach so in der Regierung weiterarbeiten, wenn Maaßen Chef des Inlandsgeheimdienstes bleibe. Das sei auch eine Frage der Selbstachtung. Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Post sagte, ein Rücktritt von Maaßen oder Bundesinnenminister Seehofer von der CSU sei unausweichlich. Das müsse die SPD einfordern mit allen Konsequenzen, auch der des Koalitionsbruches.



Seehofer hatte gestern Abend nach einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses erklärt, er sehe keine Anhaltspunkte für personelle Konsequenzen. Maaßen steht unter anderem in der Kritik, weil er öffentlich die Echtheit eines Videos über einen Angriff gegen Ausländer in Chemnitz bezweifelt hatte.