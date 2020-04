Wer den Schaden hat, braucht sich um den Spott nicht zu sorgen. Das gilt für Jens Spahn ebenso wie für Armin Laschet. Beide scheitern anfangs kläglich im richtigen Umgang mit den Masken. Mal falsch herum, mal nicht über die Nase gezogen. Vorbildlich war das nicht und Beleg dafür, wie wenig sich Gesundheitsminister und Ministerpräsident mit dem Thema beschäftigt haben. Zur Pflicht kann sich Jens Spahn weiter nicht durchringen, aber er spricht ein Maskengebot aus. Kommunen und einzelne Länder haben Druck gemacht. Kann ja nicht schaden, auch wenn es nichts nutzt. So kommt es rüber, was Jens Spahn nun empfiehlt. Denn wochenlang hat er – unter Berufung auf Virologen - doziert, das Tragen der einfachen Masken, der "Volks- oder Alltagsmasken", diene nicht dem Schutz vor Ansteckung, allein der Ausstoß könne vermindert werden, sprich, wer Corona hat, kann es nicht so gut verbreiten. Das allerdings wäre bei Einkauf oder Fahrt mit dem Bus auch schon mal ein Fortschritt, nur wurde viel zu lange nicht darüber gesprochen.

Föderales Chaos

Die Argumente gegen das Tragen lagen auf der Hand: Es gab zu wenig Masken, die Angst vor dem Run selbst auf Profi-Exemplare, die das Gesundheitspersonal so dringend braucht, ist groß, ebenso die Sorge, eine Maskenpflicht könnte dazu führen, sich zu sehr in Sicherheit zu wiegen, etwa auf den Mindestabstand von 1,50 Meter zu verzichten. Kommuniziert wurde das kaum, die Politik hat es verbockt, wenn sich viele Deutsche nun mit dem Tragen schwertun, und sie erschwert die Akzeptanz zusätzlich mit all den regionalen Unterschieden. Sachsen und Bayern preschen vor, Mecklenburg-Vorpommern folgt, mit einer Tragepflicht in Geschäften und Nahverkehr. Von Schulen ist kaum die Rede, vermutlich aus Sorge, der Staat könnte als Arbeitgeber nicht einmal für die Lehrer genügend Masken bereitstellen. In Dresden wiederum verteilt der Bürgermeister sie heute kostenlos an alle Einwohner, Jena hatte das Tragen zuallererst angeordnet, gefolgt von Wolfsburg. Lässt sich dieses Wirrwarr allen Ernstes mit unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten begründen? Mitnichten!

Das Scheitern der Bundeskanzlerin

Es zeugt vielmehr von der Unfähigkeit der Politik, einheitliche und nachvollziehbare Ansagen zu machen. "Maskendiskussionsorgien" hat die Kanzlerin, anders als den Wettbewerb um den schnellsten Ausstieg, leider heute nicht beklagt. Dabei sind sie kontraproduktiv, gerade wenn es um eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen geht. Dass Merkel keine bundesweite Maskenpflicht hat durchsetzen können, ist ebenso Gift für die Disziplin der Bürger, wie die Tatsache, dass Möbelmärkte nur in NRW öffnen oder 800 Quadratmeter Ladenfläche nicht in jedem Land 800 Quadratmeter sind. Deutschlands Föderalismus ist einfach nicht krisentauglich, und wenn der Gesundheitsminister dann auch noch beschönigend von einem föderalen Miteinander spricht, dann darf er sich eines gewiss sein: Des Hohns und Spotts von allen Seiten!