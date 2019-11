Der Journalist und Politikberater Hillje hält die Debatte über Meinungsfreiheit in Deutschland für verfehlt.

Es habe in Halle einen rechtsextremen Anschlag gegeben und danach die Störung einer Vorlesung von AfD-Mitgründer Lucke, sagte Hillje im Deutschlandfunk. Seitdem werde über die angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit diskutiert und weniger über die Gefahr durch Rechtsextremismus. Man könne Zweifel haben, ob diese Themensetzung wirklich der aktuellen gesellschaftlichen Problemlage gerecht werde.



Statt über die Meinungsfreiheit müsse man über unsere Diskurskultur reden, meinte Hillje. Es sei eine Behauptung von Rechten, dass der Diskursraum eingeschränkt sei. Man erlebe jeden Tag das Gegenteil - nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im Bundestag. Die Grenzen des Sagbaren seien nach rechts geweitet worden. Dass Leute meinten, menschenverachtende Parolen sollten "wieder ok" sein, sei aber nichts, was man zur Belebung der Debattenkultur brauche.