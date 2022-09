Nicht alle Menschen in Großbritannien sind mit dem neuen König und dem Fortbestand der Monarchie zufrieden. (AP / Ben Birchall)

Einer der Festgenommenen, der sich explizit gegen den umstrittenen und in einen Missbrauchsskandal verwickelten Prinz Andrew gewandt hatte, wurde heute bereits angeklagt. Auch in der englischen Stadt Oxford gab es eine Festnahme eines Monarchie-Gegners. Außerdem zeigten Videoaufnahmen aus London, wie die Polizei eine Frau mit einem Schild mit der Aufschrift "Not my King" - auf Deutsch: "Nicht mein König" - vom Eingang des Parlaments wegschickte.

Die Leiterin der Organisation Index on Censorship, die sich für freie Meinungsäußerungen einsetzt, nannte die Ereignisse der BBC zufolge sehr besorgniserregend. Sie forderte, die royalen Zeremonien dürften weder absichtlich noch unbeabsichtigt die Meinungsfreiheit der Bürger einschränken. Eine Sprecherin der Menschenrechtsorganisation Liberty betonte, es sei sehr beunruhigend, dass die Polizei ihre Befugnisse in einer hart durchgreifenden und bestrafenden Art und Weise nutze. Die Londoner Polizei wies auf die enorme Herausforderung bei den royalen Massenereignissen hin, versicherte jedoch auch, die Öffentlichkeit habe ein Recht auf Protest.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.