Bundespräsident Steinmeier hat sich über die Aktionen gegen den AfD-Gründer Lucke und den früheren Innenminister de Maiziére geäußert.

Steinmeier sprach in Berlin von "aggressiven Gesprächsverhinderungen", "Einschüchterung" und "Angriffen". Es sei nicht akzeptabel, andere zum Schweigen bringen zu wollen, nur weil sie das eigene Weltbild irritierten.



In der vergangenen Woche hatten mehrere Hundert Demonstranten eine Vorlesung des AfD-Mitbegründers Lucke verhindert, der als Wirtschaftsprofessor an die Universität Hamburg zurückgekehrt war. Am Montag blockierten Aktivisten eine Lesung des früheren Bundesinnenministers de Maizière, CDU, beim Göttinger Literaturherbst.



Steinmeier sagte dazu, zur Demokratie gehöre die Beteiligung am Streit, nicht dessen Verhinderung.