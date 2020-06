Die Debatte über die Hintergründe der Ausschreitungen in Stuttgart wird zunehmend kontrovers geführt.

Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, sorgte mit seiner Analyse auf Twitter für breiten Widerspruch. Er schrieb: "Wir haben in Deutschland ein Problem mit Migranten, die keinerlei Respekt vor der Polizei haben. Angestachelt von den Rassismus-Diskussionen der letzten Wochen fühlen sie sich als Opfer und enthemmt durch Alkohol und Drogen entlädt sich der Hass auf Polizisten." Der Hörfunk- und Fernsehmoderator Micky Beisenherz bezeichnete ebenfalls auf Twitter Müllers Einlassungen als "bittere und billige Analyse". Verschiedene Bürgerinnern und Bürger aus Müllers Wahlkreis Erlangen-Höchstadt warfen dem Politiker Populismus und eine Sprache der AfD vor. Berlins Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli (SPD), meinte, solche Aussagen seien bester Nährstoff für noch mehr Hass und Gewalt gegen Migranten.

Grünen-Politiker Palmer fordert rasche Aufklärung

Der Grünen-Politiker und Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer machte vor allem junge Männer als Täter aus und führte auf Facebook aus: "Von diesen wiederum haben nahezu alle ein Aussehen, das man im Polizeibericht als 'dunkelhäutig' oder 'südländisch' beschreiben würde. 'Weiße Männer' kann ich kaum entdecken. In den Videos der Krawallnacht haben fast alle Täter ein ähnliches Erscheinungsbild wie die meisten Männer auf diesem Foto." Palmer verlangte, genauer hinzuschauen und auch "unbequeme Erkenntnisse" nicht auszuklammern. Zudem forderte er eine rasche Aufklärung der Ereignisse und verwies als Negativbeispiel auf die Silvesternacht von Köln 2015.

Gewerkschaft der Polizei spricht von Aufschaukeln in den Medien

Der baden-württembergische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kirstein, sieht eine ganze Reihe von Ursachen für die Krawalle in der Stuttgarter Innenstadt am Wochenende. Als Beispiel nannte er die Berichterstattung über die Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. Hier gebe es eine Aufschaukeln in den Medien, die Dinge würden auf die Bundesrepublik übertragen, sagte Kirstein im Deutschlandfunk. Zudem habe es Berichte in der Presse gegeben, etwa die umstrittene "taz"-Kolumne. Erschreckt habe auch die Unterstellung der SPD-Chefin Esken, es gebe einen latenten Rassismus innerhalb der Polizei. Dies werde den Kolleginnen und Kollegen nicht gerecht.

Jugendforscher: Verschiedene Jugendliche entwickeln offenbar ein Feindbild "Polizei"

Der Jugendforscher Alber Scherr warnte vor vorschnellen Urteilen.In einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de sagte der Wissenschaftler, es ergebe keinen Sinn, wenn jetzt Politikerinnen oder die Medien sich schnell an irgendwelche Erklärungen wagen würden, die sehr aus der Luft gegriffen seien. Man müsse abwarten, bis die Polizei ihr Wissen von dem ganzen Prozess kenntlich mache. Zudem plädierte Scherr dafür, bei den Ermittlungen die Stuttgarter Jugendarbeit miteinzubinden, die ein genaueres Wissen über die Szene besitze.



In jedem Fall müsse untersucht werden, wie es dazu kommen konnte, dass "Teilgruppen von Jugendlichen im Verhältnis zur Polizei so etwas wie ein starres Feindbild entwickelt hätten und dann nicht mehr die Autorität als Regeldurchsetzer akzeptiert" werde, so Scherr. In Deutschland existiere nämlich bislang nicht das Bild von der Polizei als "unfaire staatliche Ordnungsmacht", gegen die man sich wehren müsse, wie das beispielsweise in Frankreich oder auch in den USA der Fall sei. Scherr: "Ich nehme deshalb eher an, dass es die Medienbilder von direkter Konfrontation mit der Polizei sind, die herübergeschwappt sind und nun quasi als Vorbild dienen."