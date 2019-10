Der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, Perthes, hat die Reaktion von Medien und Politik auf die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien als absurd kritisiert.

Perthes sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es sei maßlos, dass debattiert worden sei, die Türkei aus der Nato auszuschließen, "ohne zu fragen, ob das überhaupt geht". Perthes kritisierte auch, dass Politik und Medien einen Exportstopp gegen die Türkei in Erwägung gezogen hätten, "als wollten wir die trumpsche Forderung, die Türkei ökonomisch zu zerstören, europäisch umsetzen". Das Ganze sei eine Art Ersatzhandlung dafür, dass Europa selbst in den vergangenen Jahren keine effektive Syrien-Politik gehabt habe.



SPD-Fraktionschef Mützenich hatte gestern die Nato-Mitgliedschaft der Türkei infrage gestellt. Unionspolitiker plädierten dafür, die Türkei in dem Militärbündnis zu halten. Der Ausschluss eines Mitglieds ist laut Nato-Vertrag eigentlich nicht vorgesehen.