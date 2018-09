Das Thema ist wichtig und alle Zahlen sprechen dafür, dass man die bisherige Zustimmungsregelung, wonach Organe nur spenden darf und kann, wer dem zuvor explizit zugestimmt hat, durch eine Widerspruchsregelung ersetzt. Viele europäische Nachbarländer haben gut Erfahrungen damit gemacht und zumindest die Spenderzahlen sind dort durchweg höher.

Richtiger Ansatz

Vom Ansatz her richtig ist auch Spahns Vorstoß, dass es auch da eine doppelte Haltelinie geben soll, wonach in unklaren Situationen nicht einfach entschieden, sondern erst einmal die Angehörigen gefragt werden sollen, bevor es zu einem Eingriff kommt.

Über all das kann und sollte man diskutieren, wenn man bei der Organspende etwas verbessern will. Komisch nur, dass der Minister erst in der vergangene Woche einen Gesetzentwurf vorlegt hat, in dem von diesen zentralen Fragen keine Rede ist. Da geht es nämlich nur um die technische und finanzielle Dimension der Organspende, die verbessert werden soll.

Fehlender Mut

Den Mut aber, die Widerspruchsregelung gleich in den Gesetzentwurf aufzunehmen, den hatte Jens Spahn offenbar nicht. Stattdessen hat er heute nur den Weg des Zeitungsinterviews gewählt, um das anzustoßen.

Gewiss Gesetzesänderungen müssen vorbereitet werden. Besonders dann, wenn sie wie bei der Organspende einen wirklich sensiblen Bereich umfassen, weil ja selbst unter den Fachleuten immer noch darüber gestritten wird, ob der Hirntod als Kriterium hinreichend ist. Entscheidend ist bei dieser Debatte am Ende für alle Betroffenen, ob Spender oder Angehörige, dass an keiner Stelle Schindluder getrieben werden kann und dass rein kommerzielle Interessen in diesem Kontext nichts zu suchen haben, sondern dass es jeweils nur um den tatsächlichen medizinischen Bedarf geht.

Breite Debatte notwendig

Deshalb muss das eine Debatte sein, die sich nicht nur um die niedrigen Spenderzahlen dreht, sondern die auch das Unbehagen aufgreift, dass viele Menschen beim Thema Organspende umtreibt. Kurz: Wir brauchen eine Debatte, die der ganzen Vielschichtigkeit des Themas gerecht wird. Den Vorstoß für eine Widerspruchsregelung jetzt nur aufgrund der geringen Spenderzahlen zu wagen, das könnte auch nach hinten losgehen und viele potenzielle Spender verschrecken.

Juristisch fraglich

Auch juristisch betrachtet ist der Vorstoß des Ministers fraglich. Denn im deutschen Rechtsverständnis bedeutet Schweigen weder ja noch nein, kann also nicht automatisch als Zustimmung verstanden werden, solange es dazu keine gesetzlich geregelte Übereinkunft gibt. Da hat Jens Spahn also noch einiges zu tun, wenn er es sein Vorhaben tatsächlich umsetzen will.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.