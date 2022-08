Ukraine-Krieg

Debatte über pauschales Visaverbot für Russen

Immer mehr Länder schränken die Vergabe von Schengen-Visa an Russen im Alleingang ein. Eine einheitliche Lösung in der Europäischen Union ist bisher nicht in Sicht. Auch in Deutschlad werden Einreisebeschränkungen kontrovers diskutiert.

23.08.2022