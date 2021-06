In der Diskussion über rechtsextreme Tendenzen in Ostdeutschland warnt Sachsens Ministerpräsident Kretschmer vor pauschalen Urteilen.

Der CDU Politiker sagte dem MDR, es gebe überall Feinde der Demokratie. Für Extremisten seien Staatsanwälte und Gerichte zuständig. Verallgemeinerungen führten eher dazu, dass sich Leute getroffen fühlten, die nicht gemeint seien. Auch Thüringens Ministerpräsident Ramelow drängte auf eine gesamtdeutsche Debatte. Der Linke-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man könne sich im Westen nicht zurücklehnen und sagen - Zitat - "die Ostdeutschen wählen doof". Zugleich betonte er, man dürfe sich im Osten nicht vor dem Thema drücken.



Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, warnte indes vor verfestigtem Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Der "Jüdischen Allgemeinen" führte er weiter aus, viele seien offenbar so unzufrieden, dass sie sich von der AfD einfangen ließen. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt.

