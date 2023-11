Nach Karlsruher Urteil

Der Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum sagte im Deutschlandfunk, der pragmatische Weg über Sondervermögen und Rücklagen funktioniere jetzt nicht mehr. Karlsruhe habe die Schuldenbremse maximal scharf gestellt . Die Frage werde nun sein, ob sie so der Realität noch standhalte. Der Ökonom Lars Feld sagte dem Medienunternehmen "The Pioneer", für all die Wünsche, die in der Politik existierten, reichten die Mittel nie . Wenn man keinerlei Fiskalregeln mehr habe, gehe das zulasten der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen. Und was dann passiere könne, habe man in der Schuldenkrise in Europa hinlänglich gesehen.