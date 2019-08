Der Moraltheologe Matthias Beck hält es für ethisch vertretbar, Tieren menschliche Zellen zum Zwecke der Organzüchtung einzupflanzen.

Die japanischen Forscher, die dies versuchten, überschritten keine neue Hürde, sagte Beck im Deutschlandfunk. Bei der Xenotransplantation, dem Einpflanzen von Schweineherzklappen, oder den Tierversuchen zur Arzneimittel-Entwicklung würden Tiere in ähnlicher Weise instrumentalisiert. Entscheidend ist aus Becks Sicht die Frage des Tierschutzes, etwa ob dem Tier Leid zugefügt werde, wenn ein fremdes Organ in ihm heranwachse. Bleibe das Tierwohl gewahrt, könne man Versuche in einem engen Ausmaß durchaus rechtfertigen, sagte Beck.



Seiner Einschätzung nach entspricht es dem Forschergeist und der ärztlichen Ethik, neue Organe mit Hilfe von Tieren zu züchten, solange Spenderorgane fehlten. Beck kritisierte den Begriff "Mensch-Tier-Wesen", der so nicht ganz richtig sei. Das menschliche Organ bleibe im Tier ein menschliches Organ, ein wirkliches Misch-Genom gebe es nicht. Es würden auch keine "Monster-Wesen" herangezüchtet. Bis die Methode erfolgreich sei, werde es allerdings noch sehr lange dauern, weil es sich um physiologisch sehr komplizierte Vorgänge handele.



Die japanischen Forscher wollen Stammzellen eines Patienten nehmen, sie zu einem sehr frühen Stadium reprogrammieren und einem Tier einpflanzen. Die Hoffnung ist, dass sich daraus dann etwa eine Bauchspeicheldrüse oder eine Niere entwickelt. Der Medizinethiker Axel W. Bauer kritisierte im Deutschlandfunk, damit würden Tiere durch Menschen als Organ-Ersatzteillager instrumentalisiert.