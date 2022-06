Dienstpflicht

Sollen junge Menschen zum Dienst etwa im Pflegeheim verpflichtet werden? (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Verdi-Chef Werneke sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, mit einem Pflichtdienst werde in unzulässiger Weise in die Lebensplanung von jungen Menschen eingegriffen. Die Präsidentin des Pflegerats, Vogler, begrüßte den Vorstoß zwar. Allerdings müsse man verhindern, dass junge Menschen auf diesem Weg als preiswerte Pflegeersatzkräfte akquiriert würden, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Linnemann erklärte, wenn junge Menschen einen kleinen Teil ihres Lebens Dienst an der Gesellschaft täten, profitierten alle. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sagte der Deutschen Presse-Agentur, auch die Schulpflicht sei ein Zwang. Er frage sich, warum man nicht noch ein Jahr mehr "dazu definieren" könne.

