Wie sehr den Gegnern eines Tempolimits die sinnvollen Argumente ausgehen, sieht man an der neuesten Argumentationslinie, die zuletzt etwa Unionskanzlerkandidat Armin Laschet vertrat: Warum soll ein Elektrofahrzeug, das keine CO2-Emissionen verursacht, nicht schneller als 130 fahren dürfen? Das sei unlogisch.

Grüner Strom heißt keine Emissionen

Ist es aber eben nicht. Denn Elektroautos verursachen nur dann keine CO2-Emissionen, wenn sie mit grünem Strom geladen werden. Da die Große Koalition den Ausbau Erneuerbarer Energien aber zuletzt nicht ausreichend vorangebracht hat, sind wir noch immer auf Strom aus fossilen Energieträgern angewiesen. Ein Elektroauto, das mit Kohlestrom geladen wurde, ist nicht CO2-neutral und sollte in seiner Maximalgeschwindigkeit begrenzt werden, weil mit höherer Geschwindigkeit auch der Verbrauch steigt. Ohnehin dominieren derzeit noch immer Autos mit Verbrennungsmotoren die Straßen – und werden auch nicht von heute auf morgen verschwinden.

Es gilt aber eben jetzt CO2 einzusparen, also brauchen wir auch jetzt ein Tempolimit. Denn auch wenn die CO2-Einsparung nicht gigantisch sein mag, so ist dies doch ein sehr einfacher Hebel mit kurzfristiger Wirksamkeit. Keine großartige Transformation nötig, keine riesigen Investitionen wie etwa in der Industrie, wo ganze Produktionsabläufe umgestellt werden müssen, sondern einfach ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen – und wir alle profitieren.

Kein Weg führt am Tempolimit vorbei

Wahrscheinlich führt sogar in Kürze gar kein Weg mehr an einem Tempolimit vorbei. Denn das Klimaschutzgesetz legt ja Jahr für Jahr konkrete Emissionsminderungsziele für die einzelnen Sektoren fest. Für das laufende Jahr darf der Verkehrssektor 145 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ausstoßen, das sind fünf Millionen Tonnen weniger als 2020. Überschreitet der Sektor diese Menge, ist das Ministerium zu einem Sofortprogramm verpflichtet. Das Tempolimit wäre der einfachste Hebel für eine kurzfristige CO2-Reduktion.

Grafik: Anteil der Autobahnabschnitte mit Tempolimit (dpa Grafik / A. Brühl)

Und ja, es würde der freien Fahrt auf deutschen Autobahnen eine Grenze setzen, Freiheit einschränken. Aber das tun andere Verkehrsregeln wie rechts vor links eben auch. Die Straßenverkehrsordnung ist so gesehen eine Aneinanderreihung von Freiheitseinschränkungen – mit dem Ziel, dass alle mobil bleiben und sicher ankommen.

Diskussion dreht sich wegen Rasern im Kreis

Ein Tempolimit würde helfen, Autobahnen sicherer zu machen, das hat heute noch einmal die Gewerkschaft der Polizei Nordrhein-Westfalen betont. Insofern hätten eigentlich alle was davon. Nur einige wenige müssten auf das Privileg verzichten, auf der Autobahn rasen zu dürfen. Noch verteidigen sie es standhaft, weshalb sich die Diskussion über das Tempolimit stets im Kreis dreht.

Doch je stärker wir alle die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen, umso größer wird auch die Bereitschaft, Maßnahmen zu ergreifen um ihn einzudämmen. Je eher wir damit anfangen, umso größer die Chance, dass das gelingt.