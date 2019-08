Die Entscheidung des Schalker Ehrenrats im Fall Tönnies stößt auf Kritik.

Die SPD-Politikerin Freitag sagte im NDR-Hörfunk, wenn man einen ganzen Kontinent und seine Bevölkerung in eine Ecke stelle, dann erfülle das eher den Tatbestand des Rassismus als 'nur' den der Diskriminierung. Der Ehrenrat hatte nach einer Anhörung erklärt, Tönnies habe zwar gegen das in der Vereinssatzung verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen; der Vorwurf des Rassismus wurde jedoch als unbegründet zurückgewiesen. Tönnies lässt sein Amt als Aufsichtsratschef von Schalke 04 für drei Monate ruhen.



Es geht um Äußerungen von ihm auf einem Handwerkstag, auf dem er gesagt hatte, würden jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanziert, dann würden Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und nicht mehr, wenn es dunkel sei, Kinder produzieren. Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag ist, warnte, solche Entgleisungen seien ein Tabubruch. Ihre Wirkung in die Gesellschaft sei verheerend.



Der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Franke, sagte dem "Tagesspiegel", Tönnies habe sich in seiner Rede eindeutig rassistischer Ressentiments bedient und sich herabsetzend über afrikanische Menschen geäußert. Nur von Diskriminierung zu sprechen, unterschlage gerade den rassistisch diskriminierenden Gehalt der Äußerung und trage zu deren Verharmlosung bei.

Kritik auch von "11 Freunde"-Chefredakteur und Ex-DFB-Sprecher

Der Chefredakteur des Fußballmagazins "11 Freunde", Köster, sieht in der Entscheidung des Ehrenrats eine falsche Signalwirkung. Im Deutschlandfunk sprach er von einem Persilschein für den Aufsichtsratschef. Es handele sich um eine selbstauferlegte Buße, die nicht glaubwürdig sei. Vielmehr werde der Weg für Tönnies zurück ins Amt geebnet. Der Aufsichtsratschef habe sich bei jenen, die er beleidigt habe, bis heute nicht wirklich entschuldigt. Dies sei das eigentlich Beschämende an diesem Vorfall, betonte Köster.



Der ehemalige Pressesprecher des Deutschen Fußballbundes, Stenger, bezeichnete Tönnies' Äußerungen als "klar rassistisch". Stenger verwies im Deutschlandfunk auf die Vorbildfunktion des Fußballs und betonte, es sei unfassbar, dass eines der Aushängeschilder eines großen Bundesligavereins sich eine solche Entgleisung leiste. Dies müsse Folgen haben. Er wünsche sich eine Sperre von einem Jahr.

Afrikabeauftragter fordert "ehrliche Debatte" über Tönnies-Äußerungen

Der Afrikabeauftragte von Bundeskanzlerin Merkel, Nooke, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die von Tönnies angesprochenen Probleme wie das Verschwinden des Regenwaldes und das Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent seien real. Darüber müsse gesprochen werden, gegebenenfalls auch kontrovers. Zugleich kritisierte Nooke mangelnden Respekt in der Wortwahl von Tönnies. Seine Sätze erschwerten jede konstruktive Debatte, sagte der CDU-Politiker.