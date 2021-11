Migranten stehen an der Grenzbefestigung zwischen Belarus und Polen. (www.imago-images.de)

Man dürfe nicht zulassen, dass Menschen und ihre Schicksale als Druckmittel benutzt würden, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Europa müsse sich schnell einigen, wie diesen Menschen geholfen werden könne. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sprach sich in diesem Zusammenhang dagegen aus, die Migranten in Deutschland oder anderen EU-Ländern aufzunehmen. Wenn man das wollte, müssten diese nicht den Umweg über Minsk nehmen, sondern könnten direkt nach Deutschland fliegen, sagte Kretschmer der "Bild am Sonntag". Es gebe klare Regeln bei der Zuwanderung. Die Bilder notleidender Menschen an der Grenze müsse die Gesellschaft aushalten und Polen bei der Sicherung seiner EU-Außengrenze helfen.

Unterdessen stellte eine weitere Fluggesellschaft ihre Flüge nach Minsk ein. Das private syrische Unternehmen Cham Wings begründete den Schritt damit, dass man nicht zwischen Reisenden und Migranten unterscheiden könne.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt harren tausende Migranten seit mehreren Tagen auf der belarussischen Seite der Grenze in provisorischen Camps aus. Nach Angaben der polnischen Regierung soll Belarus bewaffnete Einheiten in die Region geschickt haben.

