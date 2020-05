SPD-Fraktionschef Mützenich sucht ein Wahlkampfthema. Und er glaubt, eines gefunden zu haben: Er fordert den Abzug der weniger als zwei Dutzend amerikanischen Nuklearwaffen aus Deutschland. Atomwaffen, so Mützenich, erhöhten die Sicherheit Deutschlands nicht, deshalb sollten diese Waffen verschwinden. Außerdem sei der derzeitige amerikanische Präsident Trump ein unsicherer Kantonist. Und deshalb dürfe sich Deutschland auch nicht mehr an der sogenannten nuklearen Teilhabe der NATO beteiligen.

Das sind zwei Themen, die nichts miteinander zu tun haben. Richtig ist, dass die USA wieder kleinere Atomwaffen in ihr Arsenal aufnehmen, die jahrzehntelang nur abgebaut wurden – worüber vor 25 Jahren alle Beteiligten erleichtert waren. Seitdem hat sich die sicherheitspolitische Landschaft jedoch extrem verändert.

Das Problem ist, dass sowohl Russland als auch China im Bereich der nuklearen Kurz- und Mittelstreckenwaffen in den letzten Jahren kräftig aufgerüstet haben. Die russischen Mittelstreckenraketen sind übrigens nicht an der chinesischen Grenze stationiert, sondern im Westteil Russlands, wo sie ohne weiteres ein Dutzend europäische Hauptstädte erreichen könnten.

Abschreckung ist kalt und nüchtern

Die neue amerikanische Nuklearstrategie will dies ausbalancieren, indem zum Beispiel neue seegestützte nuklearfähige Marschflugkörper entwickelt werden. Das ist ein Baustein der nuklearen Abschreckung, der ein Ungleichgewicht austariert und somit nicht eskalierend wirkt, sondern stabilisierend. Die Logik der Abschreckung ist kalt und nüchtern. Sie ist nicht anheimelnd. Das liegt in der Natur der Sache. Sie zielt auf das umfassende Gleichgewicht, durch das allein internationale Stabilität zwischen den großen Machtblöcken erhalten wird. Sie ist also, eben weil sie auf Balance zielt und nicht auf Dominanz, friedenserhaltend.

Deutschland hat keine Atomwaffen, aber wir wollen bei der Atomstrategie der NATO mitreden. Das ist unser ureigenes Interesse. Das tun wir im Rahmen der Nuklearen Teilhabe. Wenn wir uns aus der operativen Umsetzung der nuklearen Teilhabe verabschieden, so wie Mützenich das will, dann verlieren wir den - wenn auch begrenzten - bündnispolitischen Einfluss auf die Nuklearstrategie der NATO.

Selbst aus seiner eigenen Partei bekam Fraktionschef Mützenich umgehend Gegenwind. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Fritz Felgentreu, widersprach: Die Nukleare Teilhabe sei auch für die nichtbeteiligten und kleineren NATO-Partner wichtig. Wenn Deutschland, das potenteste Land Europas, aus der Nuklearen Teilhabe aussteige, sende das ein verheerendes Signal des strategischen Desinteresses an die Partner. Dialogbereitschaft erreiche man bei Russland oder China durch Zusammenhalt im westlichen Bündnis, nicht durch einseitige Schritte.

Bündnis mit Linken und Grünen im Blick

Die neue Nuklearstrategie der USA ist nicht grundstürzend neu und macht auch keine Kriege wahrscheinlicher, wie der Fraktionschef Mützenich behauptet. Sie balanciert ein Ungleichgewicht aus und trägt damit zur Stabilität bei. Erpressungsmanöver seitens Russlands werden damit ein gutes Stück unwahrscheinlicher.

Und: die neue Nuklearstrategie der USA hat im Übrigen nichts mit dem Bündnismechanismus der Nuklearen Teilhabe zu tun. SPD-Fraktionschef Mützenich verknüpft diese beiden Argumente, weil er sich davon eine größere Wirkung beim Publikum verspricht.

Wer einen solch zentralen Baustein der deutschen und europäischen Sicherheitsarchitektur, die nukleare Abschreckung, und den Zusammenhalt des westlichen Bündnisses politisiert – der handelt verantwortungslos.

Mützenich zielt auf ein später eventuell mögliches Regierungsbündnis mit Linken und Grünen. Das ist legitim. Das sollte er dann aber auch den Wählern sagen.