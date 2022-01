"Häusliche Quarantäne" steht an einer Haustür. (Symbolbild) (imago / Steinach)

Angesichts der zu erwartenden hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen würden verkürzte Isolationszeiten erwogen, sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach in Fernsehinterviews. Nach Ansicht des SPD-Politikers muss unter anderem geklärt werden, inwieweit die Fristen für Menschen mit Auffrischungsimpfung geändert werden könnten. Bei der nächsten Schaltkonferenz von Bund und Ländern am Freitag werde die Quarantäne-Regelung Gegenstand der Beratungen sein, kündigte Lauterbach an. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek von der CSU hatte kürzlich eine Befreiung von der Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen ins Gespräch gebracht.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Sorge, sagte der Zeitung "Die Welt", man erwarte eine neue Dynamik mit sehr vielen, aber milden Corona-Infektionen. In einer solchen Situation müsse verhindert werden, dass massive Personalausfälle die Wirtschaft und die kritischen Infrastrukturen lahmlegten.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.