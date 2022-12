Bevor man in politischen Aktionismus verfalle, sollten die vorhandenen Mittel gegen die Reichsbürger-Szene angewandt werden, meint der Deutsche Beamtenbund. (pa/dpa/Jan Woitas)

Bevor man in politischen Aktionismus verfalle, sollten die vorhandenen Mittel angewandt werden, sagte der Thüringer Landesvorsitzende Schönborn dem Sender MDR. Anders sieht es die Gewerkschaft der Polizei in Sachsen-Anhalt. Neue Maßnahmen, um Extremisten schneller aus dem Staatsdienst zu entfernen, seien angebracht, meinte Verbandschef Bachmann. Derzeit dauere es bis zu vier Jahre, in denen entsprechende Personen zudem noch 100 Prozent Sold bekämen. - Nach den gestrigen Sondersitzungen des Innen- und des Rechtsausschusses im Bundestag hatte Grünen-Fraktionschefin Haßelmann mitgeteilt, die Regelungen beim Disziplinar- und beim Waffenrecht in den Blick zu nehmen. Unter den Verdächtigen der aufgeflogenen Reichsbürger-Gruppe sind unter anderem eine Richterin sowie ehemalige Polizisten und Soldaten.

Heute befasst sich der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit der Razzia.

