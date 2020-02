Die Entscheidung des Hamburgischen Oberverwaltungsgericht, einer 16-jährige muslimischen Berufsschülerin eine Vollverschleierung im Unterricht zu erlauben, hat eine Debatte ausgelöst.

Burka und Nikab hätten an Schulen nichts zu suchen, betonte FDP-Vize Katja Suding auf Twitter. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming nannte das Urteil einen "katastrophalen Gerichtsbeschluss." Nötig sei ein "bundesweites Gesetz gegen Vollverschleierung".



Ebenfalls für Diskussionen sorgt die Entscheidung der Grünen in Schleswig-Holstein, ein Verbot der Vollverschleierung an Universitäten zu blockieren. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ismail Tipi betonte, jegliche Form der Vollverschleierung dürfe keinen Platz an Hochschulen finden. Vollverschleierung sei ein klares Zeichen, "sich unseren Werten und Demokratie zu widersetzen". Tipi forderte ähnlich wie Frömming ein bundesweites, allgemeines Verbot der Vollverschleierung.

Kritik auch innerhalb der Grünen

Auch innerhalb der Grünen hat das Votum in Kiel für Widerspruch gesorgt. Der frühere Parteichef Cem Özdemir sagte der Bild-Zeitung, auch wenn es nur um einen Fall gehe, seien Burka oder Nikab etwas ganz anderes als etwa ein Kopftuch: "Hier geht es darum, die Frau als Mensch im öffentlichen Raum unsichtbar zu machen. Warum? Damit Männer nicht wie Tiere über sie herfallen? Sorry, das überzeugt mich nicht."



Die frühere schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete der Grünen, Valerie Wilms, führte aus, Vollverschleierung habe mit Religionsfreiheit nichts zu tun. Es handele sich um ein Unsichtbar machen und damit um eine Unterdrücken von Frauen: "Das geht in liberaler Gesellschaft überhaupt nicht!" Sie warf der Landesparteiführung vor, sich nicht zu trauen, das Thema "endlich mal parteiweit offen zu diskutieren".

"Für die Vollverschleierung gibt es keine religiöse Begründung"

Der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Ali Ertan Toprak, hob ebenfalls auf die religiöse Bedeutung des Themas im Islam ab. Es gebe weder für das Kinderkopftuch noch für die Vollverschleierung eine religiöse Begründung, betonte er und fügte hinzu: "Kann das bitte jemand den Grünen sagen!"



Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hatte eine Beschwerde der Stadt abgewiesen. Zur Begründung heißt es, es gebe keine gesetzliche Grundlage für eine gerichtliche Anordnung. Die Schulbehörde hatte gefordert, die Mutter müsse dafür sorgen, dass ihre Tochter im Unterricht das Gesicht zeige.



Die Grünen in Schleswig-Holstein hatten einen Gesetzentwurf des Koalitionspartners CDU abgelehnt, der Hochschulen erlauben soll, Trägerinnen von Gesichtsschleiern von Lehrveranstaltungen auszuschließen. Die Landes-Grünen argumentieren, in einer weltoffenen Gesellschaft müssten religiöse Symbole getragen werden dürfen.