Vor dem Muttertag am 14. Mai

Beliebtes Geschenk zum Muttertag - ein Strauß Blumen. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

In Deutschland ist der Muttertag schon länger umstritten. Viele Mütter fühlen sich und die Care-Arbeit, die sie leisten, durch die kleinen Aufmerksamkeiten von Kindern und Partnern nicht ausreichend wertgeschätzt. Oder sie fühlen sich auf das Muttersein reduziert. Oder sie empfinden das Familienbild, das dahintersteht, als reaktionär: Der Mann arbeitet, die Mutter bekommt Blumen für Arbeit im Haushalt und mit den Kindern. Spätestens seit dem Nationalsozialismus, als Hitler den Muttertag 1934 zum nationalen Feiertag erhob, weil er aus seiner Sicht zum Ideal der arischen und kinderreichen Mutter passte, haben viele Menschen Bauchschmerzen damit.

Fortschrittliche Idee aus den USA

Dabei ist der Muttertag von seinem Ursprung her ein durchaus fortschrittlicher Feiertag: Erfunden hat ihn im Jahr 1908 die - ledige und kinderlose - Amerikanerin Anna Marie Jarvis in West Virginia. Sie wollte damit ihrer Mutter ein Andenken setzen, die sich für eine bessere medizinische Versorgung von Müttern und deren Kindern sowie von Kriegsheimkehrern einsetzte. Gemeinsam sollten Frauen an diesem Tag Flagge zeigen für Solidarität untereinander, soziale Dienste und gegen Kriegseinsätze. 1914 wurde der Tag in den USA als Zeichen der Verehrung der Mutter ein nationaler Feiertag.

Kommerzialisierung

Doch im Laufe der Jahre geriet die politische Botschaft des Muttertages in Vergessenheit - und der Handel machte sich den Feiertag zu Nutze. Für Deutschland prognostiziert der Handelsverband HDE, dass in diesem Jahr mit 973 Millionen Euro für Geschenke ausgegeben werden. Euro für Geschenke ausgegeben werden. Vor allem die Blumenhändler machen an diesem Tag das große Frühjahrsgeschäft. Das passt dazu, dass der erste Muttertag in Deutschland 1923 vom "Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber" angeregt wurde.

Heute empfinden viele Menschen die Idee als zu sehr auf Kommerz ausgerichtet. Einer Umfrage unter 19.000 Befragten in 18 Ländern zufolge aus dem vergangenen Jahr ist mehr als die Hälfte der Deutschen der Meinung, dass der Muttertag nicht mehr aus den richtigen Gründen gefeiert wird.

Elterntag statt Muttertag

Angesichts der Vereinnahmungen des Muttertags sowie der gesellschaftlichen Debatte um ein modernes Familienbild spricht sich der Münchner Familienforscher Fthenakis für eine Umwidmung des Muttertags in einen Elterntag aus. Müttern werde sonst eine Verantwortung zugeschoben, die sie allein nicht wahrnehmen könnten, sagt er. Der Muttertag baue Druck auf Frauen auf, die tagsüber keine Zeit hätten, sich um die Kinder zu kümmern. Der Vatertag - im Osten Deutschlands als Männertag begangen - könne ebenfalls umgewidmet werden.

Fthenakis plädiert für einen „Elterntag als Tag der Liebe, des Miteinanders, des Verständnisses und Respekts.“ Auch wenn so ein Tag nicht die ganze Vielfalt von Familien abbilden könne, so könne er doch den Geist widerspiegeln, der dahinterstecke.

Die Karlsruher Elternforscherin Waterstradt hingegen steht der Idee eines Elterntages zurückhaltend gegenüber. Die große Gefahr dabei sei heute, dass man sich sehr modern fühlen möchte und deshalb die evolutionären, historischen und aktuellen Unterschiede von Mutterschaft und Vaterschaft schlicht verdecke, meint Waterstradt. Ein Vater könne sich entscheiden, ob er kooperativ, fürsorglich und kindzentriert sein wolle. Auch wenn er sich dagegen entscheide, werde es ihm gesellschaftlich nicht übel genommen. Für Mütter sei das völlig anders.