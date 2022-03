Die EU-Staaten konnten sich bisher noch nicht auf die Abschaffung der Zeitumstellung einigen - deshalb wird weiter umgestellt, diesmal auf die Sommerzeit. (imago stock&people / Christian Ohde)

Ab diesem Sonntag gilt damit wieder die Mitteleuropäische Sommerzeit. Einige Länder haben die Zeitumstellung bereits abgeschafft, darunter Island, die Türkei und China. In der Europäischen Union gibt es in dieser Frage bislang keine jedoch Einigung. Dabei halten gerade in Deutschland viele Menschen wenig von den jährlich zwei Zeitumstellungen. So geben in Umfragen regelmäßig rund drei Viertel der Befragten an, der Wechsel von Normal- auf Sommerzeit im März und die Umstellung von Sommer- auf Normalzeit im Oktober sei überflüssig und gehöre abgeschafft.

EU-Gesetzentwurf zur Abschaffung

Die EU-Kommission legte bereits 2018 einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Das Europäische Parlament stimmte zu, verschob das für 2019 geplante Ende der Zeitumstellung dann aber auf 2021. Doch die Mitgliedsstaaten zogen nicht mit und legten die Pläne auf Eis. Das Kernproblem der EU-Diskussion ist dabei die Uneinigkeit darüber, welche Zeit sich durchsetzen soll - die sogenannte Normalzeit, also die jetzt auslaufende Winterzeit, oder die Sommerzeit. Ein Flickenteppich mit mehreren Zeitzonen soll vermieden werden.

Einige Staaten sind ganz grundsätzlich gegen das Ende der Zeitumstellung. Aktuell teilte die französische Ratspräsidentschaft mit, dass man nicht vorhabe, das Thema auf die Agenda zu setzten. Frankreich hat noch bis Ende Juni turnusgemäß den Vorsitz unter den EU-Ländern inne.

Kompromissvorschlag mit halber Stunde?

Die "Berliner Morgenpost" berichtete kürzlich von einem Kompromissvorschlag mit einer halben Stunde Zeitumstellung. Die stellvertretende Fraktionschefin der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Biljana Borzan aus Kroatien, habe diesen der EU-Kommission vorgeschlagen.

Die Uhren in Deutschland und der gesamten EU könnten demnach einmalig im Frühjahr nur um eine halbe Stunde vorgestellt werden. Dann wäre es immer 12.30 Uhr, wenn die Sonne am höchsten steht, und nicht wie bisher 12.00 Uhr im Winter und 13.00 Uhr im Sommer. Die Erfolgsaussichten für dieses Vorhaben sind dem Bericht zufolge jedoch gering.

Einführung der Sommerzeit 1980

Eingeführt wurde die Sommerzeit in Deutschland 1980 - und zwar mit dem Ziel, Energie zu sparen. Dahinter steckte die Überlegung, dass weniger Beleuchtung und damit weniger Strom verbraucht werden, wenn sich der Tag um eine Stunde nach vorn verschiebe. Kritikern zufolge sind Energiespareffekte jedoch kaum nachweisbar.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.