Es ist immer wieder erhellend, mal darüber zu sprechen, wen der Verfassungsschutz so alles im Blick hat. Und wen nicht. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich der Geheimdienst des Landes zwei Jahre lang eine Rockband mit dem einprägsamen Namen "Feine Sahne Fischfilet" angesehen (und mutmaßlich auch angehört). Die Band gelangt gerade auch außerhalb der Kreise notorischer Headbanger zu Bekanntheit, weil sie zur Stunde in Chemnitz bei dem "Wir-sind-mehr"-Konzert auftritt und der Bundespräsident auf seiner Facebook-Seite dafür geworben hat. Politiker der AfD waren die ersten, die das anstößig fanden. In der Tat kann man sich fragen, warum das Staatsoberhaupt für das so oder so populäre Rockkonzert wirbt und nicht für die Veranstaltung der Evangelischen Kirche, die gestern Abend gerade einmal 1.000 Menschen in Chemnitz versammeln konnte. Das hätten in der Tat etwas mehr sein können.

Geschenkkorb als Dank für die Beobachtung

Zugleich aber beweist Frank Walter Steinmeier, der bisher eher als kundiger Jazz-Fan auffiel, mit seinem präsidialen Konzerttipp einen Sinn für die popkulturellen Gesten der Rockmusik, der dem Verfassungsschutz zumindest mit Blick auf "Feine Sahne Fischfilet" komplett abging. Die Band spielt mit den sprachlichen Codierungen einer jugendlichen Protestkultur, in der es in einem Atemzug gegen "Rassisten", "Nazis", "Bullen" und "den Staat" geht. Das ist Punk. Der Staat hat seit der Gründung der Sex Pistols in den 70er-Jahren gelernt, recht souverän damit umzugehen und zwischen kulturellem Habitus jugendlicher Revolte und revolutionärer Tat zu unterscheiden. Im Gegenzug haben es die Punks gelernt, sich im Ernstfall höflich mit den herrschenden Verhältnissen zu arrangieren. In dem Dokumentartfilm "Wildes Herz", den der Schauspieler Charly Hübner über "Feine Sahne Fischfilet" drehte, ist dokumentiert, wie sich die Band mit einem Geschenkkorb beim Landesamt für Verfassungsschutz für die schöne PR bedankt, die ihr die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht bescherte. Besonders erfreut ist der zuständige Beamte über die signierte CD, weil seine Tochter – wie er freimütig bekennt – ein Fan von "Feine Sahne Fischfilet" ist.

Das Phänomen AfD

Bei der AfD werden zurzeit wahrscheinlich auch Präsentkörbe gepackt. Sie dürften an die Politiker adressiert werden, denen als Antwort auf das, was in den letzten Tagen in Chemnitz geschah, die Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz einfiel. Forderungen dieser Art sind erfahrungsgemäß der Beleg dafür, dass die Politik von ernsthafter Ursachenerforschung zum Übertünchen eigener Ratlosigkeit übergangen ist. Man konnte das zuletzt im Fall des NPD-Verbotsverfahrens beobachten, das als Demonstration politischen Hyperaktivismus begann und mit der Erkenntnis endete, dass man Zeit, Aufmerksamkeit und Ressourcen am falschen Objekt vergeudet hatte.

Derweil sind die AfD und ihres geistiges Umfelds zu einem Phänomen geworden, dass sich nicht mehr auf der Ebene symbolhafter Appelle und Gesinnungsbekundungen klein kriegen lässt. Die Sache ist zu ernst. Im rechtsintellektuellen Weichbild der Partei werden die Vordenker der "konservativen Revolution" aus den 20er-Jahren publizistisch exhumiert. Björn Höcke räsoniert in seinen Reden darüber, wann es Zeit für den Übergang von der parlamentarischen Fundamentalopposition zur befreienden Tat ist.

Die AfD Jugendorganisation kuschelt mit der identitären Bewegung, die sich den nonkonformen Chic der Protestbewegungen der 70er und 80er anverwandelt, aber noch nicht entschieden hat, ob sie sich wie Punk, radikale Öko- oder Abrüstungsbewegung am Ende ins System integriert – oder doch den Weg eines Umsturzes von Staat, Verfassung und Werten geht. Man wünscht sich einen Verfassungsschutz, der souverän, kompetent und unabhängig genug ist, das genau und angemessen zu beobachten. Politiker sind dafür fragwürdige Ratgeber.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.