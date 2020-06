Der CDU-Politiker Amthor bleibt wegen seiner Lobby-Tätigkeit in der Kritik.

Timo Lange von der Organisation "Lobby Control" sagte im Deutschlandfunk, Amthor habe bisher nur ungenügend zur Aufklärung beigetragen. Seine Stellungnahme sei dünn gewesen. Es mangele dem 27-Jährigen an Bewusstsein für Interessenkonflikte.



Das Magazin "Der Spiegel" hatte berichtet, Amthor habe sich in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Altmaier für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt und dafür einen Direktorenposten und Aktienoptionen erhalten. Amthor räumte die Lobbytätigkeit ein und bezeichnete sie als Fehler.