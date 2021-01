Eigentlich hätte es der ideale Impfstoff sein können: preiswert, gut zu lagern, mit eher milden Nebenwirkungen und einer moderaten Wirksamkeit von rund 70 Prozent. Das ist zwar weniger als die hocheffektiven mRNA-Vakzine, von denen zwei in Europa bereits zugelassen sind. Aber auch deutlich mehr als die 50 Prozent, die Mitte des vergangenen Jahres noch als die Messlatte für den Erfolg galten. Beim näheren Hinsehen zeigt sich aber, dass weder die Studie selbst noch die Kommunikation der Ergebnisse optimal gelaufen sind.

So hatte das Pharmaunternehmen AstraZeneca die Ergebnisse seiner klinischen Studie zunächst nur in Form einer Pressemitteilung veröffentlicht. Eine kritische Begutachtung durch unabhängige Fachleute, eine Einordnung der Zahlen war damit nicht möglich. Und die Wirksamkeit von 70 Prozent entpuppte sich schnell als ein Mittelwert, der auf fragwürdige Weise bestimmt worden war.

Methodisch nicht korrekt

Denn ein Teil der Probanden hatte zunächst einmal nur die halbe Dosis des Impfstoffes erhalten, erst beim zweiten Termin dann die ganze. Hier in dieser Untergruppe erreichte das Vakzin eine Spitzenwirksamkeit von 90 Prozent. Bei den Testpersonen, denen zweimal die volle Dosis injiziert worden war, lag der Wert deutlich niedriger.

Allerdings: Erst hinterher stellte sich heraus, dass die erste Art der Dosierung nicht beabsichtigt gewesen war. Es hatte sich wohl um einen Produktionsfehler gehandelt, dass nur die halbe Dosis in den Fläschchen gelandet war. Vom Studienprotokoll abzuweichen und das dann als einen glücklichen Zufall verkaufen zu wollen, ist methodisch nicht korrekt. Man kann nicht die Rahmenbedingungen einer laufenden Studie ändern.

Daten im Alterssegment ab 65 Jahre äußerst dünn

Hinzu kam: In der Gruppe mit der halben Erstdosis war keine Probandin und kein Proband älter als 55 Jahre alt. Schon alleine daher verzerren die 90 Prozent wohl die Wirksamkeit des Produkts unter realen Bedingungen. Und auch in der restlichen Gruppe waren die Daten in dem Alterssegment ab 65 äußerst dünn. Eine schlechte Basis, um verlässliche Aussagen zur Wirksamkeit eines Vakzins zu tätigen. Daher hat die Ständige Impfkommission nun wohl die Reißleine gezogen.

Selbst wenn die europäische Zulassungsbehörde dieser Sichtweise folgt: Der Impfstoff wird trotzdem Abnehmer finden. Die Risikogruppe auch unter 65 Jahren ist immer noch groß genug. Dazu kommt das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Doch die methodischen Unzulänglichkeiten bei den Studien des Pharmakonzerns und die daraus resultierenden Irritationen spielen den Impfkritiker in die Hände. Sie sind dazu geeignet, das Vertrauen der Menschen zu untergraben – nicht nur in den Impfstoff von AstraZeneca, sondern in die Integrität der Wissenschaft generell.