Nach Drohnenvorfällen in München

Nach Drohnensichtungen am Flughafen München waren viele Fluggäste gestrandet (Jason Tschepljakow / dpa )

Sein Amtskollege aus Bayern, Herrmann, hatte eine Änderung der Vorschriften im Freistaat angekündigt, damit die Landespolizei im Zweifelsfall auch Drohnen abschießen darf.

Beim Treffen von Bundesinnenminister Dobrindt mit mehreren Kollegen aus europäischen Ländern dürfte es heute ebenfalls um die jüngsten Vorfälle mit Drohnen gehen. Der CSU-Politiker hatte am Freitag angekündigt, die Bundeswehr solle im Zuge von Amtshilfe am Kampf gegen Drohnen beteiligt werden. Bisher ist das Sache der Polizei von Bund und Ländern. Dazu will Dobrindt schon bald einen Entwurf für ein neues Luftsicherheitsgesetz vorlegen

Weiter Verspätungen in München

Am Flughafen in München waren am Donnerstag und gestern Drohnen gesichtet worden. Daraufhin wurden etliche Flüge umgeleitet oder gestrichen. Rund 6.500 Reisende waren betroffen. Inzwischen gibt es wieder Starts und Landungen. Eine Flughafensprecherin sagte, es werde noch den ganzen Tag über zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen. Passagiere sollten sich vor der Anfahrt zum Flughafen auf der Homepage ihrer Airline informieren.

Wegen Drohnensichtungen waren beide Start- und Landebahnen gesperrt worden. Der Bundespolizei zufolge entfernten sich die Fluggeräte, bevor sie identifiziert werden konnten. Ähnliche Vorfälle gab es in den vergangenen Wochen auch an anderen europäischen Flughäfen. Einige Länder machten dafür Russland verantwortlich, der Kreml wies den Vorwurf jedoch zurück.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.