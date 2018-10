Politiker von SPD und Grünen haben Twitter-Äußerungen von Verteidigungs-Staatssekretär Tauber zum Suizid von Wehrmachtsgeneral Rommel kritisiert.

Tauber hatte am Sonntag auf Twitter geschrieben: "Heute vor 74 Jahren starb Erwin Rommel, von den Nazis zum Selbstmord gezwungen." Dazu sagte der SPD-Verteidigungsexperte Felgentreu der "Bild"-Zeitung, Rommel sei zwar "als kompetenter Feldherr" ein "Teil der deutschen Militärgeschichte". Doch die Umstände seines Todes "machen ihn nicht zum Widerstandskämpfer". Daher komme Rommel für ihn "als Vorbild für die Bundeswehr längst nicht mehr infrage". Ähnlich äußerte sich der Grünen-Abgeordnete Lindner. Er erklärte, wer sich als "Wüstenfuchs und Lieblingsgeneral Hitlers hat missbrauchen lassen", könne kein Vorbild für die Bundeswehr sein. Kasernen, die den Namen Rommels trügen, müssten endlich umbenannt werden.



Tauber bekräftigte dagegen seine Haltung. Er sagte der Zeitung, Rommel habe "wiederholt verbrecherische Befehle missachtet" und sei nach neuesten Forschungen dem Widerstand gegen Hitler "enger verbunden als man lange geglaubt" habe. Im Rahmen der Traditionspflege brauche man eine "intensive Auseinandersetzung" mit dem Handeln Rommels, betonte Tauber.



Auch in der Wissenschaft ist die Bewertung der Rolle Rommels strittig. Der Historiker Lieb vom Zentrum für Militärgeschichte und Nationalsozialismus erläuterte in der Zeitung, Rommel könne "zweifelsohne als Opfer des Nationalsozialismus" bezeichnet werden. Er habe sich zwar instrumentalisieren lassen, aber auch "konsequent verbrecherische Befehle des Regimes" missachtet. Daher könne er den Bundeswehrsoldaten durchaus als Vorbild dienen. Man müsse sich aber zugleich kritisch mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzen. Der wissenschaftliche Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Steinbach, sprach sich gegen Bennenungen von Kasernen nach Rommel aus. Dieser sei verantwortlich für eine Kriegsführung, mit der Menschenleben sinnlosen Befehlen geopfert worden seien.