In der Debatte um einen neuen CDU-Vorsitz hält Bundestagspräsident Schäuble eine Mitgliederbefragung für den falschen Ansatz.

Die CDU Deutschland habe kein besseres Organ, um die Basis zu berücksichtigen, als den Parteitag, sagte Schäuble in Hamburg. Zudem warnte er, eine Abstimmung unter Mitgliedern könne etwa durch Meinungsumfragen beeinflusst werden. Eine Gruppe junger CDU-Politiker um den Parlamentarier Amthor und den Junge-Union-Chef Kuban hatte in der "Welt am Sonntag" dafür geworben, die Parteibasis über die Nachfolge von CDU-Chef Laschet entscheiden zu lassen. An der Bundesspitze müsse die Partei jetzt den Mut beweisen, mit frischen Gesichtern einen Aufbruch zu wagen.



CDU-Chef Laschet will morgen den Parteigremien die Einberufung eines Parteitages vorzuschlagen. Zudem will er einen Prozess des Übergangs moderieren, in dem Parteispitzen, Präsidium und Bundesvorstand erneuert werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.