Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, hat seine Forderung bekräftigt, dass die Bundesländer künftig bei Corona-Hilfen mehr zahlen sollten.

Der CDU-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, er erwarte, dass sie sich an der Weiterzahlung der Hilfen im Januar und Februar beteiligten. Er sehe, dass auch die Länder einen Beitrag leisteten. Das Verhältnis sei aber aus der Balance geraten. "Das kann nicht so bleiben, das muss neu zugeschnitten werden", sagte Brinkhaus wörtlich.



Bereits am Donnerstag hatte er sich im Bundestag ähnlich geäußert. Der hessische Ministerpräsident Bouffier, CDU, wies die Forderung zurück. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, ebenfalls CDU, sagte im Deutschlandfunk, die Länder hätten Milliarden ausgegeben. Es sei nicht fair zu sagen, sie täten nichts.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.