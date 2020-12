In Deutschland wird über eine Notfallzulassung für Impfstoffe gegen das Coronavirus debattiert. Unter anderem in Großbritannien gibt es diese bereits - und auch hierzulande werden die Forderungen danach lauter. Doch vom Bundesgesundheitsminister kommt Widerstand.

Gesundheitsminister Spahn verteidigte die Entscheidung, keinen nationalen Alleingang mit einer Notfallzulassung für Impfstoffe in Erwägung zu ziehen. Man werde auf das reguläre Verfahren der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA setzen. Dies sei wichtig für das Vertrauen in Impfstoffe, erklärte der CDU-Politiker. Zudem sei es eine Frage der europäischen Solidarität. Ziel sei es, in Deutschland noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen zu beginnen. Die EMA nannte den 21. Dezember als Stichtag für ihre mögliche Genehmigung des Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und Pfizer, acht Tage früher als zuletzt geplant. Die Zustimmung der EU-Kommission gilt als sicher.

Krankenhausgesellschaft hatte Notfallzulassung gefordert

Zuletzt hatte die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine Notfallzulassung verlangt. Ihr Präsident Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er frage sich, ob man wirklich bis zum 29. Dezember brauche, um in Europa eine Genehmigung für den Impfstoff zu erreichen. Man sollte versuchen, schon vorher eine Notfallzulassung zu erhalten. Dann könnten noch vor Weihnachten mobile Teams in die Pflegeheime gehen und die Bewohner impfen.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bezeichnete die Forderungen nach einer schnellen nationalen Lösung als billige Polemik.

Großbritannien impft als erstes Land in Europa

Der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer ist unter anderem bereits in Großbritannien, Kanada und den USA mit einer Notfallzulassung auf dem Markt. Großbritannien ist das erste europäische Land, dass mit den Impfungen begonnen hat. Zuerst wurden Menschen über 80 und Klinikpersonal geimpft. Seit gestern wird auch in Hausarztpraxen geimpft, wie der nationale Gesundheitsdienst mitteilte.



Die britische Arzneimittelbehörde MHRA rät allerdings Menschen mit erheblichen Allergien von Impfungen mit dem Wirkstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer ab. Grund ist, dass es bei zwei Personen nach der Impfung schwere allergische Reaktionen gab. Über mögliche Auswirkungen auf die Zulassung etwa in Deutschland, ist bislang nichts bekannt. Unklar ist auch, wie sich die Notfallzulassung auf die Pandemie insgesamt auswirkt. Befürworter sagen, dass mehr Leben gerettet werden könnten, je schneller mit den Impfungen begonnen werde. Kritiker wiederum warnen davor, bei der Zulassung zu sehr aufs Tempo zu drücken, weil dies die Skepsis jener Menschen erhöhe, die dem Thema Impfung ohnehin schon kritisch gegenüberstünden.

