Erst wenn der letzte über 80-Jährige geimpft ist, darf die erste 79-Jährige an die Reihe kommen. Das fasst – auf die Spitze getrieben – zusammen, woran die Ständige Impfkommission und die Deutsche Stiftung Patientenschutz unbedingt festhalten wollen: Dass das Impfen fein säuberlich nach der festgelegten Reihenfolge vonstatten gehen soll, damit sich bloß niemand vordrängeln kann, der streng genommen noch gar nicht an der Reihe wäre.



So ärgerte sich Eugen Brosche von der Stiftung Patientenschutz: "Wenn es heißt, die Mediziner kennen ihre Patienten am besten, dann ist Willkür nicht weit." Der implizite Vorwurf in dieser Aussage ist ungeheuerlich: Deutschlands oberster Patientenschützer wirft den Hausärztinnen und Hausärzten mitten in einer Pandemie vor, dass sie Patienten an der Impfreihenfolge vorbei schleusen und bevorzugt impfen würden.

Die Verantwortung des Einzelnen

Die präventive Kritik an den Hausärztinnen und Hausärzten zeigt vor allem eines: Die Gesellschaft steckt nicht nur in der Coronakrise, sondern auch in einer Vertrauenskrise.



Diese Vertrauenskrise ließ sich schon bei der Debatte über Selbsttests beobachten. Darf man den Bürgerinnen und Bürgern wirklich zutrauen, sich selbst zu testen, lautete die Frage? Denn erstens könnten sie den Test falsch anwenden und zweitens könne niemand garantieren, dass sich positiv Getestete wirklich in Quarantäne begeben würden. Ja, das stimmt, aber mehr Testen ist sicherlich besser als weniger.

Im Kern geht es aber noch um eine ganz andere Frage: Wie viel Verantwortung trauen wir als Gesellschaft den Einzelnen zu? Die aktuelle Diskussion um das Impfen in Hausarztpraxen führt diese Frage ad absurdum. Denn: Anders als bei den Selbsttests geht es noch nicht einmal darum, Privatpersonen zu vertrauen, sondern der Berufsgruppe, die uns alle durch die Pandemie bringt – den Ärztinnen und Ärzten.

Menschenbild, das auf kollektivem Misstrauen fußt

Wenn aber die Ständige Impfkommission und die Stiftung Patientenschutz nicht einmal dem Fachpersonal zutrauen, verantwortungsvoll zu impfen und Vordrängelnde auszubremsen, kann sie in der Pandemie wohl auf niemanden mehr setzen.



So ein Menschenbild, das auf kollektivem Misstrauen fußt, ist gefährlich, weil es letztlich antidemokratisch ist. Liberale Demokratien gründen schließlich immer auf Vertrauen. Sie entscheiden sich dazu, nicht alles zu kontrollieren, was sie kontrollieren können und setzen darauf, dass es ausreicht, wenn sich der Großteil der Bevölkerung an Regeln hält. Das ist gut so.



Gelten sollte deshalb die Maxime: Impft nach bestem Wissen und Gewissen und zuerst all jene, die es besonders nötig haben. Und vor allem: Impft schnell und alles, was ihr habt!