Als Sachsen noch von "König" Kurt Biedenkopf regiert wurde, war der Freistaat bekannt dafür, gerne mal einen Sonderweg zu gehen. Sein mittlerweile dritter Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten und CDU-Parteifreund Michael Kretschmer hat nun gezeigt, dass er Biedenkopf in Sachen Selbstvertrauen das Wasser reichen kann. Während der Bund mit Angela Merkel noch zögerte, zog Kretschmer die Reißleine und kündigte im Alleingang in Sachsen die Maskenpflicht beim Einkauf und im öffentlichen Nahverkehr an. Mecklenburg-Vorpommern folgte noch am selben Tag. Alle übrigen Bundesländer binnen nicht mal einer Woche.

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

Und das ist gut so. Was soll man schließlich davon halten, wenn die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten unisono die dringende Empfehlung aussprechen, eine Maske zu tragen, und sich kaum jemand weiter drum schert. Natürlich hat niemand so ein Ding gern im Gesicht - aber wenn jeder den anderen schützt, sind alle vor dem Coronavirus geschützt. Das legt das Beispiel der Stadt Jena nahe, die seit Wochen das Tragen des Mund-und Nasenschutzes verordnet hat. Bereits wenige Tage später tendierte die Zahl der Neuinfizierungen gegen null.

Keine Sorge vor vollen Fußgängerzonen

Mehr Schutz zu verordnen, heißt aber auch, wieder mehr Freiheit zuzulassen. Der Einzelhandel muss möglichst schnell wieder komplett öffnen dürfen, um tausende Mitarbeiter aus der Kurzarbeit herauszuholen - zumal ein erstes Gericht die Beschränkung auf Geschäfte mit unter 800 Quadratmetern Verkaufsfläche für unzulässig erklärt hat. Mit Abstand und Maske ist mehr drin - dann sollte auch Kanzleramtsminister Helge Braun keine großen Sorgen mehr vor vollen Fußgängerzonen haben. Er hatte die Regel damit begründet, dass beliebte große Einkaufszentren wieder Publikum in großer Zahl anziehen würden.

Nicht zuletzt geht es aber um die Einschränkungen im Privaten. Niemand verlangt ernsthaft, eine große Sommerparty zu feiern, in die Disko oder gar ins Fußballstadion zu gehen. Aber warum soll es nicht möglich sein, zwei Freunde zum Abendessen einzuladen? Der Sommer wird ohne Festivals und Stadtteilfeste öde genug. Da möchte man wenigstens die Bratwurst vom Grill mit netten Menschen teilen. Oder mit dem Nachbarn darauf anstoßen, dass diese Krise irgendwann überwunden sein wird.

Beispiellose Einschränkung der Grundrechte

So lange diese aber andauert, gehören alle Einschränkungen regelmäßig auf den Prüfstand. Vieles wird dieser Prüfung standhalten, manches aber auch nicht. Und das gehört dann umgehend korrigiert. Wir erleben schließlich nicht nur eine nie dagewesene Pandemie, sondern auch Einschränkungen unserer freiheitlichen Grundrechte, die in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos sind.

Die Religionsausübung ist weitgehend eingeschränkt, das Demonstrationsrecht ebenso. Am schwersten jedoch wiegt der Verlust an Freizügigkeit. Der direkte Kontakt mit Freunden ist unterbunden, selbst die eigene Ferienwohnung an der Ostsee ist tabu, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Restriktionen kann eine Gesellschaft eine Weile ertragen, wie das geduldige Verhalten der Bevölkerung gerade zeigt. Und das wenn auch widerwillige Tragen der Maske ist ein weiterer Beleg dafür. Aber auf Dauer hält eine an Freiheit gewohnte Gesellschaft das nicht aus. Deshalb naht die Zeit, in der die Bundeskanzlerin dem Volk nicht nur dankt, sondern einen Plan vorlegt, wann und in welchen Schritten wir zur Normalität zurückkehren. Ein "Wir schaffen das" verbunden mit der Bitte um weitere Geduld reicht nicht mehr aus.