Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Die Situation ist deutlich dramatischer als im Frühjahr: Vielerorts haben die Sieben-Tage-Inzidenzen die kritische 50er-Marke bereits um das Zehnfache überschritten. Die Infektionszahlen steigen trotz des "Lockdown light", die Todesfälle erreichen Höchstwerte. Aus Medizin und Wissenschaft kommen wiederholt Warnrufe. "Wenn nichts passiert, wird diese Situation bis in den März anhalten", sagte etwa der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß im Dlf.

Rund um die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren war eigentlich eine Lockerung der Maßnahmen vorgesehen. Davon sind bereits einige Bundesländer wieder abgerückt. Sachsen schließt ab dem 14. Dezember Schulen, Kitas und einen Großteil der Geschäfte, in Bayern beginnt schon jetzt der Corona-Katastrophenfall mit erheblichen Einschränkungen.

Wie könnte die Situation bundesweit weiter entschärft werden?

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der naturwissenschaftlich-medizinischen Gelehrtengesellschaft Leopoldina sehen gerade in den Feiertagen und dem Jahreswechsel eine Chance zur Eindämmung der Pandemie. Sie schlagen in einer Ad-hoc-Stellungnahme weitere Einschränkungen ab dem 14. Dezember vor, um Kontakte im privaten und beruflichen Umfeld auf das absolute Minimum zu reduzieren: Homeoffice, Verzicht auf Präsenzunterricht in den Schulen und keine weiteren Gruppenaktivitäten mehr. Die Feiertage und der Jahreswechsel sollten dann für einen "harten" Lockdown genutzt werden und das öffentliche Leben sollte weitgehend ruhen. Dazu gehört, dass ab Heiligabend bis zum 10. Januar alle Geschäfte schließen, die keine Lebensmittel oder andere Waren des täglichen Bedarfs verkaufen.

Den geforderten Maßnahmen schließt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel vehement an. Sie warb bei der Generaldebatte im Bundestag am 9. Dezember erneut für einen härteren Lockdown und sprach sich für längere Schulferien und die Schließung von Geschäften aus. Die Wissenschaft flehe geradezu darum, so Merkel, bevor man Oma und Opa sehe eine Woche der Kontaktreduzierungen zu ermöglichen - auch aus Sorge, dass es zu einem Anstieg der Ansteckungen an den Feiertagen kommen könnte.

Die Empfehlungen der Leopoldina sind nicht neu: Immer wieder haben Wissenschaftler in den vergangenen Wochen erklärt, warum ein Lockdown nötig sei. Schon im September plädierte etwa die Physikerin und Modelliererin Viola Priesemann im Dlf für einen kurzen, "harten" Lockdown - und seitdem immer wieder.

Warum fällt die Entscheidung für einen "harten" Lockdown so schwer?

Die Wissenschaft macht Empfehlungen, die Politik setzt um. Doch das ist einem föderalen System nicht immer so einfach: Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte die härteren Maßnahmen schon länger einführen, scheiterte aber am Willen einzelner Bundesländer.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) befürchtet, dass es ein Akzeptanzproblem für weitere Einschränkungen geben könnte, die über das hinausgehen, was ohnehin schon auf der Tagesordnung steht: "Wir erleben jetzt nach fünf, sechs Wochen auch eine Ermüdung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die eben sagen: Wo ist die Perspektive? Das heißt, so wie es im Moment ist, so kann es nicht zwei, drei Monate über den ganzen Winter durch weitergehen."



Und natürlich ist es auch eine Frage des Geldes. "Wir haben gleichzeitig sehr hohe Kosten. Die Novemberhilfe, die Dezemberhilfe - bis zu 30, 40 Milliarden Euro." Geschlossene Geschäfte und Gaststätten bedeuten für die Betreiber Verluste bis hin zur Insolvenz. Dennoch gibt Ifo-Chef Clemens Fuest, einer der Mitautoren die Leopoldina-Empfehlungen, zu bedenken: "Der Lockdown ist eine Art Investition auch für die Wirtschaft, damit wir im kommenden Jahr, im Januar oder Februar die Restriktionen lockern können."

Wann könnte ein "harter" Lockdown beschlossen werden?

Eigentlich hatten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei ihrem letzten Treffen das nächste Mal für den 4. Januar verabredet, aber betont, sich je nach Lage auch wieder früher zusammenzuschalten. Die jüngsten Verabredungen erlauben den Ländern die stufenweise Ergänzung der Beschränkungen. Ab einer Inzidenz von 200 sollten zwingend weitere Maßnahmen folgen. Ob vor oder nach den Weihnachtsfeiertagen, bleibt abzuwarten.

Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung plädiert für einen Lockdown schon vor Weihnachten. Treffen mit zehn Personen seien "aus virologischer Sicht zu viel", erklärte Brinkmann in der ARD. "An Weihnachten rücken wir nah zusammen, besuchen unsere Verwandten. Und im Januar können wir dann damit rechnen, dass die Infektionszahlen wieder steigen, wie wir es in den USA gesehen haben nach dem Thanksgiving-Fest."

Quellen: og, Volker Finthammer, Leopoldina, dpa