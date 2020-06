Viele Menschen haben in diesen Tagen andere Sorgen: um ihren Arbeitsplatz, um das Abzahlen von Raten bei niedrigerem Einkommen, um ihre geschäftliche Existenz. Da sind die mehr als 30 Prozent, um die der deutsche Export eingebrochen ist, für viele vielleicht nicht mehr als eine statistische Feststellung, die angesichts des Ausmaßes der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie nun auch nicht mehr überrascht.

Und doch handelt es sich um eine wichtige Prozentzahl. Nicht nur weil der Rückgang der Ausfuhren in dieser Größenordnung für das Nachkriegsdeutschland historisch ist, sondern weil dieser Export-Einbruch die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Frage zurückführt: womit soll Deutschland nach der Corona-Krise eigentlich Geld verdienen? Immer noch mit dem Export, den wir in den letzten Jahrzehnten so weltmeisterlich beherrschten? Oder mit einem anderen Wirtschaftsmodell, das vor allem auf die Stärkung der Binnennachfrage abzielt?

Da ist viel Zukunft im Spiel - und wenig Gegenwart

Die aktuelle Bundesregierung aus Union und SPD hat sich da schon einigermaßen festgelegt: Das soeben beschlossene Corona-Konjunkturpaket zielt vor allem auf die Stärkung des Konsums, die Verbesserung der Infrastruktur und soziale Sicherungen ab. Zur Stärkung des Exports findet sich in den Beschlüssen der Koalition ausdrücklich vor allem eine nationale Wasserstoffstrategie, deren Ziel es sein soll, Deutschland bei dieser Technik zum "Ausrüster der Welt" zu machen. Da ist viel Zukunft im Spiel - und wenig Gegenwart.

Ganz anders Frankreich. Für die Rettung der Luftfahrtindustrie will Paris 15 Milliarden Euro ausgeben und das wurde heute ausdrücklich damit begründet, dass der globale Markt nicht zwischen den USA und China aufgeteilt werden dürfe. Ein Moratorium für die Rückzahlung von Exportkrediten ist deshalb Teil dieses Zukunfts-Planes.

In Frankreich weiß man, dass es zunächst einmal um die faktische Sicherung und das Wiederanlaufen des Exports gehen muss. Von einem Gründungsakt des industriellen Frankreichs nach der Krise, das sich seine Zukunft zurückerobert, war die Rede. Und wie erobert sich Deutschland konkret seine Zukunft im Export zurück?

Zwischen den vielen Maßnahmen zur Stärkung der Binnennachfrage einerseits und der Förderung von Zukunftstechnologien für übermorgen andererseits klafft ein Loch. Ein gefährliches Loch. Denn jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab, in der Industrie ist es jeder zweite.

