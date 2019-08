In der Debatte um fehlende Deutschkenntnisse von Grundschulkindern hat Unionsfraktionsvize Linnemann Kritik an seinen Äußerungen zurückgewiesen. Für ihn sei es eine Selbstverständlichkeit, dass Deutsch können müsse, wer in die Grundschule komme, um überhaupt dem Unterricht folgen zu können, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es gehe aber nicht darum, Kinder auszuschließen, sondern sie zu fördern.

Die Berliner Staatssekretärin für Internationales, Chebli, erklärte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, Kinder mit Migrations- oder Fluchterfahrung dürfe man nicht vom Schulbesuch zurückstellen. Stattdessen müsse man dafür sorgen, dass Jungen und Mädchen mit fehlenden Deutschkenntnissen "alle Unterstützung der Welt" erhielten. Linnemanns Äußerungen dazu seien "zumindest schwer zu verstehen" gewesen, kritisierte die SPD-Politikerin.



Schulvertreter und Politiker mehrerer Parteien hatten Linnemann vorgeworfen, Kinder vom Grundschulbesuch ausschließen zu wollen und damit populistische Stimmungen zu bedienen. Zustimmung erhielten seine Vorschläge unter anderem vom Vorsitzenden der Jungen Union, Kuban, und vom Deutschen Philologenverband.