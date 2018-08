Der Präsident des Technisches Hilfswerkes (THW), Broemme, zeigt sich offen für die Einführung eines verpflichtenden Dienstjahres für junge Menschen.

Broemme sagte im Deutschlandfunk zugleich, das würde eine Verfassungsänderung bedeuten. Mit einem verpflichtenden Dienstjahr würden THW und freiwillige Feuerwehren nicht nur automatisch mehr Leute bekommen. Es gehe auch um eine Verpflichtung eines jeden Menschen, sich irgendwann mit dem Staat zu beschäftigen, in dem sie lebten und dem sie auch ein wenig dienen sollten. Broemme verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeiten der Integration im Rahmen solcher Tätigkeiten. So arbeite das THW inzwischen mit fast 400 Flüchtlingen.



Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Buschmann, lehnt ein verpflichtendes Dienstjahr ab. Dies passe nicht in die Zeit, sagte Buschmann ebenfalls im Deutschlandfunk. Mit Blick auf den Fachkräftemangel meinte der FDP-Politiker, Handwerksbetriebe suchten händeringend nach Auszubildenden. Es wäre volkswirtschaftlicher Unsinn, wenn die jungen Menschen ein Jahr später in den Arbeitsmarkt kämen. Wertevermittlung sei eine Aufgabe der Gesellschaft. Man könne diese nicht an einen sogenannten Erziehungsdienst delegieren.