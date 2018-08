FDP-Chef Lindner lehnt eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen ab.

Anlass seiner Äußerung ist die vor allem in der CDU geführte Debatte, die Wehrpflicht wieder einzuführen - oder eine Dienstpflicht ins Leben zu rufen, die neben der Bundeswehr auch soziale Bereiche umfassen könnte.



Lindner sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Staat diene den Menschen und nicht andersherum. Wenn es keine äußere Bedrohung der Sicherheit gebe, sei - wie er es formulierte - die Verstaatlichung eines Jahres Lebenszeit nicht zu rechtfertigen. Der Linken-Politiker Korte sagte, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht wäre ein Schritt zurück ins letzte Jahrhundert.



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sensburg macht sich für eine Rückkehr zum Dienst an der Waffe stark. Im Deutschlandfunk sagte Sensburg, die Abschaffung sei zwar kein Fehler gewesen, in den letzten Jahren habe sich aber die sicherheitspolitische Lage geändert. Eine ausreichende Landesverteidigung könne auf Dauer nur eine Wehrpflicht-Armee ermöglichen.