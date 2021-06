Bei schwersten Straftaten wie Mord, Völkermord oder Kriegsverbrechen kann Verdächtigen künftig ein zweites Mal der Prozess gemacht werden, wenn neue Beweise auftauchen. Das hat der Bundestag entschieden.

Der Vorstand der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Ulf Buermeyer, hat die Änderung der Strafprozessordnung als "verfassungswidrig" bezeichnet. Wegen des Verbots der sogenannten Doppelbestrafung, das im Grundgesetz verankert sei, dürfe niemand für dieselbe Tat mehrfach zur Verantwortung gezogen werden, sagte Buermeyer im Deutschlandfunk. Bei einem Freispruch könne es nicht sein, dass ein ehemals Beschuldigter aus Furcht vor einer Wiederaufnahme des Strafverfahrens den "Rest seines Lebens unter einem Damoklesschwert verbringen" müsse. Das sei mit dem Rechtsstaatsprinzip, das in Deutschland herrsche, nicht vereinbar.

Buermeyer geht davon aus, dass der Bundespräsident das Gesetz nicht unterschreiben wird, weil es nicht verfassungskonform sei.



Im aktuellen Gesetzgebungsverfahren spielt das Verbrechen an einer jungen Frau eine Rolle. Vor 40 Jahren wurde eine damals 17-Jährige vergewaltigt. Ein Verdächtiger wurde freigesprochen. Neue Untersuchungen vor zehn Jahren zeigten, dass Spuren an der ermordeten jungen Frau vom Verdächtigen stammen. In den 1980er-Jahren stand diese Technik noch nicht zur Verfügung. In einem neuen Prozess könnte es nun also womöglich für eine Verurteilung reichen. Nach aktueller Gesetzgebung darf dem Verdächtigten nicht erneut der Prozess gemacht werden. Nur eng begrenzte Ausnahmen erlauben eine Wiederaufnahme eines Strafprozesses - etwa bei einem späteren Geständnis oder einer Manipulation des ursprünglichen Strafverfahrens.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.