Bundespräsident Steinmeier hat die Bundesländer mit Blick auf die Bewältigung der Corona-Krise zur Einigkeit aufgerufen.

In seiner Jubilämsansprache zur eintausendsten Sitzung des Bundesrates sagte Steinmeier, so gern die Vielfalt in den Regionen gelebt werde, so sehr erwarteten die Menschen Einigkeit im Umgang mit Krisen und Katastrophen. Der Förderalismus stehe gerade jetzt unter verschärfter Beobachtung. Der Kampf gegen die Pandemie dürfe nicht zum Schwarzen-Peter-Spiel zwischen den staatlichen Ebenen werden. - Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten hatten vereinbart, dass die Länder in der Corona-Pandemie eigenständig über das weitere Vorgehen an Schulen und Kitas entscheiden sollen.



Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Kaczmarek, hatte sich dafür ausgesprochen, dem Bund in der Bildungspolitik mehr Handlungsmöglichkeiten zu geben. Die Pandemie habe gezeigt, dass die Bundesländer nicht gut aufeinander abgestimmt gewesen seien, sagte er der Wochenzeitung "Das Parlament". Das habe das Vertrauen in politische Entscheidungen gestört. Corona habe sehr deutlich gemacht, dass Deutschland weniger Individualität der Bundesländer, sondern Vergleichbarkeit und Kooperation brauche, führte der SPD-Politiker aus. Der Föderalismus in der Bildungspolitik ist nach seiner Einschätzung an die Grenzen gestoßen.

Auch Union sieht Grenzen im Föderalismus

Auch aus der Union kamen zuletzt ähnliche Äußerungen. CSU-Chef Söder sagte bereits im Oktober: "Ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenze stößt". Der bayerische Ministerpräsident signalisierte damals zugleich Gesprächsbereitschaft für mögliche Reformen. Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, forderte im Dezember eine Überprüfung des Föderalismus-Prinzips. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, nach der Pandemie müsse man ganz in Ruhe, ohne Schaum vor dem Mund und ohne Verärgerung untersuchen, ob der Föderalismus in seiner jetzigen Form leistungsfähig genug sei.



Der Chef der Jungen Union, Kuban, sagte später der Zeitung "Die Welt" gesagt, der Föderalismus komme in solchen Krisen wie der aktuellen stellenweise an seine Grenzen. Einzelne Bundesländer hätten sich nicht ausreichend vorbereitet, um den Impfstoff schnell zu verteilen. In besonderen Krisenfällen müsse der Bund den Rahmen vorgeben.

Häfte der Deutschen betrachtet Förderalismus in der Pandemie kritisch

Einer Umfrage des Forschungsinstituts Civey im Auftrag des Magazins Business Insider aus der vergangenen Woche zufolge, sagt mehr als die Hälfte der Deutschen (53 Prozent), dass der Föderalismus in der Corona-Pandemie geschadet hat - nur 19 Prozent sehen das anders. Vor allem in der Bildungs- und Schulpolitik wollen die Befragten, dass der Bund mehr Einfluss bekommt. Auch in den Bereichen Katastrophen- und Gesundheitsschutz und bei der inneren Sicherheit findet fast die Hälfte der 5.000 Befragten, dass Bund mehr zu sagen haben sollte. Dass die Länder entscheiden, wann Restaurants und Geschäfte geschlossen werden sollen, wird dagegen nicht kritisiert.

