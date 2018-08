Spätestens seit der Besetzung der Ukraine wirkt Russland wieder bedrohlich, mit der Wahl Donald Trumps sind die USA auch aus Sicht vieler Deutscher zum Unsicherheitsfaktor geworden. Der Wirtschaft mangelt es an qualifizierten Arbeitskräften und die Bundeswehr hat ohnehin Schwierigkeiten, genug Frauen und Männer zu rekrutieren. Was läge näher, als die 2011 in Deutschland ausgesetzte Wehrpflicht wieder einzuführen? In diesem Gedanken liegt politisch betrachtet eine große Versuchung, der Deutschland aber schon aus militärischen Gründen nicht einfach so erliegen sollte.

Organisationsaufwand hoch, Kosten enorm

Obwohl die Diskussion in der CDU angeblich ja noch ganz am Anfang steht, ist schon auffällig häufig und erstaunlich uniform davon die Rede, dass eine "allgemeine Dienstpflicht" für Frauen und Männer ein Jahr lang dauern sollte. Zwölf Monate wären auch in einer modernen Armee genug für eine Grundausbildung, sehr viel mehr aber wäre nicht drin. Eine Spezialisierung, die junge Leute zum Beispiel gründlich auf Auslandseinsätze vorbereitet, würde diesen zeitlichen Rahmen sprengen. Jeder Tag Ausbildung ist teuer und personalintensiv, also keine Entlastung, in jedem Tag ohne Ausbildung steckt für Wehrdienstleistende aber die Gefahr des frustrierenden Leerlaufs. Es ist schon deshalb fraglich, ob Wehrdienstleistende die Bundeswehr im vorgegeben Sinne entlasten könnten.

Der Organisationsaufwand wäre sehr hoch, die Kosten wären enorm und noch wichtiger: Der Reformdruck würde nachlassen. Noch muss sich die Bundeswehr um Bewerber bemühen. Vor allem, weil die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, ist sie auf dem Weg ein attraktiverer Arbeitgeber zu werden. Davon profitieren alle Soldatinnen und Soldaten. Dafür muss nicht nur die Ausrüstung stimmen, es geht zum Beispiel auch um Zugang zum Internet in Kasernen oder kluge Führung, die motiviert, ja vielleicht sogar begeistert. Intelligente und einigermaßen sportliche Frauen und Männer haben der Bundeswehr etwas zu bieten. Sie muss sich bemühen, dieser Wertschätzung Ausdruck zu geben, Offiziere und Unteroffiziere müssen das leben. Das ist besonders schwer, weil anders als in gut gemanagten Unternehmen moderne Führungsprinzipien in Armeen an die Grenze von Befehl und Gehorsam stoßen.

Das Problem mit der Wehrgerechtigkeit

Wertschätzung und das Gefühl etwas Sinnvolles zu tun - in den Kreiswehrersatzämtern war das einst ganz anders. Fast jeder junge Mann musste irgendwann dorthin, um schon an der Pforte besonders intensiv zu erleben, was es heißt zur Bearbeitungsnummer zu werden. Oft befragt von ungnädigen Beamten und gemustert von Medizinern, die in dieser Tätigkeit offenbar auch keine Erfüllung fanden, zeigte die Bundeswehr dort, was sie konnte und was sie immer noch nicht besonders gut kann: im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt bestehen.

Darin lag der Hauptgrund für Skepsis, Vorsicht und Widerstand vieler Bundeswehr-Offiziere als die Wehrpflicht vor sieben Jahren ausgesetzt wurde. Andere, vor allem Politiker sahen ein Haupthindernis in der nötigen Beibehaltung des Zivildienstes. Doch die Wehrgerechtigkeit war in Gefahr geraten, weil die einen dienen sollten, zuletzt noch ganze sechs Monate lang, aber viel zu viele andere nicht mehr. Rechtliche Gründe waren also mitentscheidend, das wären sie auch jetzt wieder. Die Wehrgerechtigkeit müsste Bestand haben, das Verbot der Zwangsarbeit berücksichtigt werden. Die Politik müsste außerdem dafür sorgen, dass Frauen und Männer, die nicht zur Bundeswehr gehen, sondern in Krankenhäusern oder Pflegeheimen helfen, nicht wieder als Drückeberger diskriminiert würden.

Die CDU will sich offenbar Zeit lassen, um die Frage einer "allgemeinen Dienstpflicht" zu debattieren. Das wäre schon deshalb gut, weil es auch um Generationengerechtigkeit geht. Die Wehrpflicht innerhalb von nur einem Jahrzehnt aus- und wieder einzusetzen, würde diesem Grundsatz nicht gerecht werden.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - C. Kruppa)Gerwald Herter studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg. Tätigkeit im Institut für Zeitgeschichte, freie Mitarbeit bei ARTE und beim ARD-Fernsehen. Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. BR-Korrespondent zunächst in Bonn, dann in Brüssel, anschließend Leiter des ARD-Studios Südosteuropa, später ARD-Terrorismusexperte. Ab 2011 Leiter der Dlf-Redaktion Europa und Außenpolitik in der Abteilung Hintergrund. Seit Juli 2017 Dlf-Sicherheitsexperte.