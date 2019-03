Der Philologenverband fordert angesichts vermeintlicher Noteninflation durch zu laxe Prüfungen viel strenger zu bewerten. Andere wollen die Noten gleich ganz abschaffen.

Was steckt überhaupt hinter den immer besser werdenden Schulnoten, sind sie wirklich einfacher zu erlangen, oder werden unsere Kinder nur immer schlauer? Warum bereitet das Abitur so viel Stress, wenn doch gesagt wird, es wird immer einfacher? Wie groß ist der Druck in Zeiten, in denen das Abitur zum Normalfall geworden ist?

Fragen, denen wir in der Sendung Campus & Karriere am Samstag nachgehen werden.

Studiogäste:

Moritz Bayerl , Gymnasiast, Köln

Dr. Wido Geis-Thöne, Senior Economist für Familienpolitik am Institut der Wirtschaft Köln

Helmut Zender, Schulleiter des Rhein-Wied Gymnasiums, Neuwied

