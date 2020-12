Debatte um harten Lockdown Besser geradeaus statt querdenken Ein Kommentar von Volker Finthammer

Es spricht wenig dafür, mit einem harten Lockdown bis nach Weihnachten zu warten, meint Volker Finthammer. Die steigenden Todeszahlen sorgten in der Politik zwar endlich für Bewegung, es fehle aber noch der Mut für diesen Schritt. Dabei stünde die Mehrzahl der Bundesbürger laut Umfragen dahinter.

Jetzt rächt es sich, dass die Runde der Landesschefs Anfang Dezember nicht den rechten Mut aufgebracht und Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren doch als die der kleinen Freiheiten in Aussicht gestellt hatten, wo man mehr darf als in den Tagen davor und danach. Jetzt müssen sie aufgrund der Infektionszahlen wieder einfangen, was sie damals versprochen hatten.



Etwa, dass man sich in großer Runde mit bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen darf und dass dafür mancherorts auch die Hotels wieder öffnen dürfen, damit sich die Familien und Freunde in großer Runde sehen können. Die Virologen und andere Pandemie-Experten haben dem von Anfang an widersprochen und für ein strengeres Regiment geworben. Genutzt hat es nichts.

Andere Länder haben gezeigt, wir wirkungsvoll der Schritt ist

Erst die steigenden Todeszahlen sorgen für eine Bewegung an dieser Front. Aber noch immer fehlt der Mut, es angesichts der faktischen Herausforderungen konsequent und richtig zu tun und das, obwohl Umfragen zufolge fast dreiviertel der Bundesbürger einen harten Lockdown für angemessen halten, wenn die Infektionszahlen nicht sinken. Andere Länder wie etwa Belgien und auch Irland haben doch schon gezeigt, wie wirkungsvoll solch ein Schritt sein kann, um die Ausbreitung des Virus wieder auf ein überschaubares Maß zu drücken. Wohl wissend, dass uns die Pandemie trotz der absehbaren ersten Impfungen noch bis weit ins Frühjahr hinein in Atem halten wird.

Gelockerte Besucherregelungen über die Feiertage?

Aber gerade der vergangene Sommer hat ja auch gezeigt, dass vieles wieder möglich werden kann, wenn die Ausbreitung des Virus sich zumindest im kontrollierbaren Rahmen bewegt. Davon sind wir weit entfernt und die Zahlen könnten sich dem Robert Koch Institut zufolge jederzeit wieder exponentiell entwickeln. So gesehen spricht wenig dafür, mit einem strengeren Lockdown bis nach Weihnachten zu warten.

Es gibt auch keine hinreichende Begründung mehr für lockere Besucherregelungen über die Weihnachtstage wie sie derzeit noch in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen und Mecklenburg Vorpommern über die Feiertage gelten sollen. Nicht weil alle über einen Kamm geschert werden müssten, sondern um einen Familientourismus in diese Regionen zu vermeiden. Wir alle tragen diese Sehnsucht nach den kleinen Freiheiten in uns. Das ist auch gut so. Aber damit geht auf der anderen Seite auch die hohe Bereitschaft der Bürger für weitere Einschränkungen einher, die ohne Frage zeitlich begrenzt sein müssen.

Empfehlungen der Leopoldina rasch einleiten

Der Teillockdown war ein deutsches Unikat. Leider mit begrenzten Erfolg. Es gibt also gute Gründe jetzt nicht quer, sondern geradeaus zu denken und den Empfehlungen der Leopoldina bereits ab dem kommenden Montag zu folgen und den Lockdown zumindest einzuleiten.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.