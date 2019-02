Dürfen Teile der Grundsicherung oder gar die gesamte gestrichen werden? Nein, sagt schon jetzt der Verein "Sanktionsfrei" und gleicht bei 250 Menschen die Hartz IV-Sanktionen aus. Ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt zur bedingungslosen Grundsicherung.

Wie wirken sich Sanktionen auf die Menschen aus? Was passiert, wenn ihnen der Druck genommen wird? Was spricht für, was gegen Sanktionen in der Grundsicherung? Darüber diskutieren in der Länderzeit:

Gesprächsgäste:

Helena Steinhaus , Verein "Sanktionsfrei"

, Verein "Sanktionsfrei" Tobias Krull , arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt

, arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt Rana Martin Bhattacharjee , Jobcenter Köln

, Jobcenter Köln Prof. Dr. Moritz Kuhn, Institut für Makroökonomik und Ökonometrie an der Universität Bonn

