Italien hat nach der Kritik an seiner künftigen Haushaltsplanung ein Einlenken angedeutet. Premierminister Conte bestätigte am Abend zwar nach einer Kabinettssitzung, die Regierung in Rom plane auch weiterhin für das kommende Jahr mit einer Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. In den zwei darauffolgenden Jahren aber solle das Defizit wieder geringer ausfallen.

Zudem solle der Gesamtschuldenstand um rund vier Punkte auf unter 127 Prozent des Bruttoinlandsprodukts abgebaut werden.

Gleichwohl bekräftigte das Bündnis aus den Parteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, wesentliche Wahlversprechen einlösen zu wollen. Dazu gehören etwa ein Grundeinkommen für alle Bürger, Steuersenkungen sowie ein früherer Renteneintritt.



Die Verschuldungspläne waren bei den Euro-Partnern auf Kritik gestoßen und hatten an den Finanzmärkten Verunsicherung ausgelöst.