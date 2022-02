Eine aufgenähte Deutschland-Flagge auf der Jacke eines Bundeswehrsoldaten. (picture alliance/dpa | Stefan Sauer)

Im Koalitionsvertrag sei verankert, dass man die Armee gut aufstellen wolle, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deshalb müsse in den nächsten Wochen genau geschaut werden, wie weiter vorgegangen werde. Vorrangig sei eine gute Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten.

SPD-Fraktionschef Mützenich lehnt weiterhin höhere Militärausgaben ab. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, man werde der Bundeswehr alles zur Verfügung stellen, was sie für ihren Auftrag benötige. Doch immer mehr Ausrüstung könne nicht die Antwort sein. Klüger wäre es, in Europa endlich die militärischen Kräfte zu bündeln, so Mützenich weiter. Bundesfinanzminister Lindner von der FDP hatte gestern Sorge um die Wehrfähigkeit der Streitkräfte geäußert und einen höheren Verteidigungsetat angekündigt.

Ausgelöst wurde die Debatte durch Heeresinspekteuer Mais. Dieser hatte angesichts der Krieges in der Ukraine die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in Zweifel gezogen.

