Freiwilliger oder verpflichtender Gang ins Impfzentrum: Im Bundestag soll im Januar in einer Orientierungsdebatte über eine Impfpflicht gesprochen werden. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Man habe leider alle anderen Mittel ausgeschöpft, daher sei es richtig, dass der Bundestag jetzt darüber berate, sagte Spiegel im Deutschlandfunk . Eine Impfpflicht dürfe jedoch zunächst einmal nur für Erwachsene beschlossen werden, betonte die Grünen-Politikerin. Sie müssten sich jetzt solidarisch zeigen und mit ihrer Impfung einen Beitrag zum Schutz von Kindern und Jugendlichen leisten.

Auch der bayerische Gesundheitsminister Holetschek sprach sich erneut für eine Impfpflicht aus. Nur so werde man aus der Pandemie herauskommen, sagte Holetschek dem Fernsehsender "Bild TV". Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Thomae, äußerte angesichts der Ausbreitung der zumeist mildere Verläufe verursachenden Omikron-Variante Zweifel an einem solchen Schritt. Omikron ändere die Spielregeln, sagte Thomae der "Süddeutschen Zeitung". Es sei jetzt nicht an der Zeit, möglichst harte Maßnahmen zu beschließen, nur um Handlungsbereitschaft zu beweisen.

Noch im Januar soll es eine Orientierungsdebatte im Bundestag zur Impfpflicht geben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.