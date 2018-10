Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, McConnell, will die Abstimmung über den umstrittenen Kandidaten für das Oberste Gericht, Kavanaugh, vorantreiben.

McConnell schrieb auf Twitter, er habe einen Antrag auf Beendigung der Senatsdebatte eingereicht, über den morgen abgestimmt werden solle. Votiert der Senat für ein Ende der Debatte, könnte Kavanaugh bereits am Samstag bestätigt werden. Der Wunschkandidat von Präsident Trump steht wegen Vorwürfen der sexuellen Nötigung und versuchten Vergewaltigung in der Kritik. Das FBI überprüft die Anschuldigungen derzeit.



In einem offenen Brief riefen hunderte Juraprofessoren den Senat auf, Kavanaugh nicht zu berufen. Er besitze nicht die erforderliche Objektivität und Unparteilichkeit, schreiben die Unterzeichner in der "New York Times".